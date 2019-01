Prefeitos da nova diretoria da AMM se reúnem com o governador Mauro Mendes

Após a posse na Associação Mato-grossense dos Municípios, a nova diretoria, se reuniu com o governador Mauro Mendes nesta terça-feira (08.01), no Palácio Paiaguás. O presidente da AMM, Neurilan Fraga, reeleito no comando da entidade, ressaltou que os gestores querem estabelecer uma parceria com o Governo do Estado e discutir a situação financeira por qual passa os municípios. “Queremos manifestar nossa intenção de melhorar a qualidade de vida da população. Nos colocamos á disposição para estabelecer uma parceria, para solucionar as dificuldades que estamos vivenciando neste momento”, assinalou

As demandas de interesse dos municípios nas áreas da Saúde, Educação e Infraestrutrura, foram temas tratados durante a primeira reunião entre os prefeitos e o governo estadual. Os gestores colocaram a questão dos repasses atrasados do transporte escolar, da saúde, as licenças ambientais e outros temas envolvendo as secretarias de governo. ”Estamos sim preocupados com os repasses atrasados, mas estamos saindo satisfeitos desta reunião com a abertura do governo aos gestores municipais” observou Neurilan.

O governador Mauro Mendes adiantou que fará uma grande reunião, articulada com a AMM, no mês de fevereiro, com todos os prefeitos e prefeitas, para tratar das pendências e verificar alguma sinalização. Na ocasião, ele vai apresentar todo o secretariado aos gestores e como poderá ser estabelecida a parceria entre o governo e os municípios.

O presidente da AMM, também informou que realizará no dia 8 de fevereiro um encontro com os parlamentares das bancadas federal e estadual para tratar dos projetos de interesse dos municípios. Posteriormente, os gestores vão se reunir com os representantes dos demais poderes; Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público “Para levar nosso propósito e o construir uma agenda importante. “Estamos em momento novo. Acreditamos no novo governo de Bolsonaro e também no governo de Mauro Mendes. Ele que foi prefeito, entende muito bem as nossas dificuldades”, concluiu Neurilan.

Assessoria AMM

Twitter: @estrelaguianews