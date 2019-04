Prefeito visita bancada federal e solicita recursos para Diamantino

Deputados receberam ofícios, contendo prioridades para consignar emendas

Publicado por: Rosano Almeida

O prefeito Eduardo Capistrano (PDT), acompanhado do vice-prefeito Claudimar Barbacovi, o Gaúcho (PSDB), cumpre agenda em Brasília e tem se reunido individualmente com parlamentares da bancada federal e do Senado que representam o estado do Mato-Grosso. As conversas tiveram o objetivo de solicitar recursos a serem investidos no município de Diamantino.

Durante as audiências, Capistrano expôs as dificuldades que o município possui para viabilizar investimentos em diversas áreas. Foram entregues ofícios solicitando emendas para obras de infraestrutura, aquisição de veículos, maquinários, implementos, entre outros benefícios.

Como prioridade, o mandatário pediu pavimentação asfáltica para vários bairros, construção de creches, aquisição de ônibus escolares, caminhões, retroescavadeira, construção e revitalização de praças, manutenção e recuperação de estradas vicinais, usina de triagem e de coleta seletiva do lixo.

Dos 08 parlamentares que formam a bancada federal do MT, o chefe do Executivo diamantinense conseguiu se reunir com 05 deles: os deputados federais Valtenir Pereira (MDB), Professora Rosa Neide (PT), Nelson Barbudo (PSL), Juarez Costa (MDB) e Emanuelzinho Pinheiro (PTB), além do senador Wellyngton Fagundes (PR).

Capistrano destacou que tem mantido boa relação com os parlamentares independentemente de legendas partidárias e sente reciprocidade por parte deles em manifestar boa vontade para apoiar o município de Diamantino. “Essa parceria contribui muito para o progresso da cidade. Através de emendas parlamentares conseguimos melhorar nossa frota, fortalecer a agricultura, investir na saúde, cultura, educação e muitos outros setores. Esperamos que este ano, os deputados federais se sensibilizem com a nossa realidade e continuem apoiando nosso trabalho”, enfatizou o prefeito.

Assessoria da Prefeitura

