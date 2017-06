Prefeito, secretários e membros do Ministério Público discutem principais demandas da capital

Escolas sucateadas, unidades de saúde com falhas estruturais, problemas no sistema de coleta e disposição do lixo urbano e irregularidades na distribuição de fraldas para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade foram alguns dos assuntos discutidos nesta segunda-feira (19), durante reunião realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça entre membros do Ministério Público e o staff do Poder Executivo Municipal. O agendamento do encontro foi uma iniciativa do prefeito Emanuel Pinheiro que busca uma maior aproximação com promotores e procuradores de Justiça.

“Queremos expor os problemas e prestar contas da nossa administração. É uma oportunidade de nos aproximarmos do Ministério Público para buscarmos meios de a cidade avançar ainda mais. Também queremos firmar novas parcerias com o MP, a exemplo do que ocorreu com o Parque das Águas, Orla do Porto e Parque Tia Nair”, destacou o prefeito.

O procurador-geral de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, falou sobre a importância do fortalecimento do canal de discussão entre Ministério Público e o Poder Executivo Municipal. Sugeriu a definição de agendas ordinárias entre os secretários e os promotores de Justiça para discussões setorizadas nas diversas áreas de atuação.

“Todos nós temos a mesma finalidade, que é prestar serviços de qualidade ao cidadão. Essa integração entre o Ministério Público e a administração municipal é essencial para construirmos avanços, somando esforços em prol da população de Cuiabá. É por meio do consenso que conseguiremos avançar”, ressaltou o procurador-geral de Justiça.

Além dos promotores que atuam nas áreas da Cidadania, Meio Ambiente, Infância Idoso e Patrimônio Público, também participaram das discussões os titulares das Procuradorias Especializadas da Criança e do Adolescente, procurador de Justiça Paulo Prado, e da Cidadania, procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira,e o presidente da AMMP, promotor de Justiça Roberto Aparecido Turin. Dezoito secretários municipais e servidores do MPE também estiveram presentes.

