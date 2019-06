Prefeito sanciona lei para construção de avenida de 17 km que beneficia 421 mil pessoas

Ao todo, 39 bairros serão beneficiados com a nova avenida que será uma das maiores obras estruturantes da história de Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, sancionou na noite desta terça-feira (4), o projeto de lei aprovado na Câmara Municipal para contrair empréstimo, com o objetivo de construir a Avenida Contorno Leste, que terá extensão de 17,3 km e vai beneficiar 421 mil habitantes de 39 bairros das regiões Sul, Leste e Norte da Capital.

A lei será publicada nesta semana no Diário Oficial de Contas e depois encaminhada à Caixa Econômica Federal (CEF) para a emissão e posteriormente, a assinatura do contrato de empréstimo de R$ 125 milhões para as obras de implantação, pavimentação e drenagem de águas pluviais da Avenida, que sai do Distrito Industrial e vai até a Rodovia Emanuel Pinheiro, ligando ao Florais. Após o processo licitatório que vai conter três lotes (dois para a construção da avenida e um para a construção de duas pontes), a obra poderá ter início e a previsão de conclusão é de um ano e meio.

“Vamos criar um novo corredor econômico social, uma área de desenvolvimento urbano e também uma nova rota de mobilidade urbana, paralelo ao rodoanel que é para as máquinas pesadas. A Avenida Contorno Leste visa desafogar e humanizar o trânsito, fazer ligação entre as regiões Norte, Leste e Sul, beneficiando mais de 420 mil pessoas. Será uma das maiores obras estruturantes da história da nossa Capital”, afirmou Emanuel Pinheiro.

GESTÃO

Emanuel Pinheiro argumentou que a Prefeitura de Cuiabá conseguiu contrair o empréstimo junto à Caixa Econômica, por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), por conta do equilíbrio fiscal implementado pela gestão. “Cuiabá está com saúde financeira invejável, estamos em pleno equilíbrio fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal é regra na nossa gestão. Fizemos o dever de casa e por isso é possível fazer esse investimento para beneficiar regiões de baixa renda. É um financiamento sonhado por muitos municípios de médio e grande porte do Brasil e a nossa Capital conseguiu porque a gestão faz o dever de casa”, comentou.

BAIRROS BENEFICIADOS

Na região Sul, serão beneficiados diretamente, os bairros: Distrito Industrial, Residencial Recanto do Sol, Residencial Marechal Rondon, Residencial Pascoal Moreira Cabral, Jardim Passaredo, Lagoa Azul, Loteamento Salvador Costa Marques, Condomínio Primor da Torres, Jardim Fortaleza, Vila Nova do Coxipó, Novo Milênio, São João Del Rey, Osmar Cabral e Brasil 21.

Da região Leste, serão beneficiados diretamente os bairros Altos da Serra, Doutor Fábio I, Doutor Fábio II, Recanto da Siriema.

Já na região Norte, os bairros diretamente beneficiados são: Morada da Serra, Jardim Brasil, Jardim Paraná, Três Barras, Jardim Umuarama, 1º de Março, João Bosco Pinheiro I, João Bosco Pinheiro II, São Tomé, Residencial Ana Maria, Serra Dourada, Residencial Pádova, Ouro Fino, Vila Nova, Altos da Colina, Novo Paraíso I, Novo Paraíso II, Aroeiras, Solar da Chapada.