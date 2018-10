Prefeito recebe visita dos representantes da Marinha do Brasil

O prefeito Emanuel Pinheiro recebeu em seu gabinete no dia (19.10), representantes de 16 Capitanias da Marinha do Brasil, dentre elas: Rio de Janeiro, Corumbá e Cuiabá. A visita de cortesia foi para celebrar uma parceria com a Prefeitura em relação às ações e projetos que vêm sendo desenvolvidos sobre os 300 Anos de Cuiabá a ser celebrado em 08 de abril de 2019.

Na oportunidade, Pinheiro apresentou alguns projetos que vêm sendo desenvolvidos pela administração no que diz respeito ao conceito de revitalização do município. Dentre eles as obras da Orla do Porto, Cais, Mercado, Aquário, entre outros. “A Marinha tem um papel importante para Cuiabá no que diz respeito ao fomento do desenvolvimento econômico e fomento ao turismo local. Estamos firmando parcerias dessa natureza a fim de desenvolver ações que promovam amplo conhecimento de Cuiabá e seus valores para todo Brasil”, comentou o prefeito.

O almirante de esquadria do Rio de Janeiro, Eduardo Bacellar Leal Ferreira disse ter ficado encantando com a cidade que teve oportunidade de conhecer. “Cuiabá é muito bonita, muito limpa e bem estruturada. A Prefeitura está de parabéns com o que vem fazendo de melhorias para população. Gostei muito do que vi e quero frisar que a Marinha do Brasil está de portas abertas para o que a Prefeitura de Cuiabá precisar para fazer de benfeitorias. O que tiver ao nosso alcance será feito”, salientou.

Um vídeo produzido com todos os predicados de Cuiabá foi apresentado aos capitães da Marinha. Todos ficaram encantados com o que puderam ver de Cuiabá, eleita Cidade Verde do Brasil, além de ser a Capital mais antiga da região Oeste.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews