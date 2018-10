Prefeito realiza visita técnica às obras do novo Pronto Socorro

Após o anúncio do recurso de R$ 100 milhões provenientes do governo federal para a conclusão das obras do novo Pronto Socorro de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro não tem medido esforços para que tudo saia dentro do cronograma para que até dezembro o hospital esteja em pleno funcionamento.

Pinheiro aproveitou o feriado (12) e fez uma visita técnica às obras da nova unidade hospitalar, para acompanhar de perto o seu andamento. Ele foi acompanhado pelo diretor do Consórcio CL Cuiabá, o engenheiro Luis Lotufo e pelo engenheiro responsável pela obra do novo PS, Cristiano Zandoná.

O prefeito fez questão de conhecer todos os ambientes do hospital e ficou bastante satisfeito com o andamento da obra. Ele disse que já foram empenhados os R$ 30 milhões que serão usados para a conclusão das obras físicas do novo PS, que já estão muito adiantadas. “Aproveitamos essa oportunidade que surgiu com o programa “Chave de Ouro” do presidente Michel Temer para conseguirmos entregar o hospital antes do que estava planejado, que seria no aniversário de 300 anos de Cuiabá. Com a vinda destes R$ 100 milhões conseguiremos entregar o novo Pronto Socorro em dezembro deste ano. Usaremos R$ 30 milhões para a conclusão das obras físicas e os R$ 70 milhões restantes para equipar todo o Pronto Socorro”, comentou.

O diretor do Consórcio CL Cuiabá disse que as obras estão em fase de acabamento e finalização e que está evoluindo bem para que esteja tudo pronto até dezembro. “No momento estamos com aproximadamente 85% das obras prontas e daqui a 15 dias, neste ritmo em que estamos trabalhando, já teremos condições de começarmos a receber os equipamentos dentro da unidade hospitalar”, revela.

O novo Pronto Socorro contará com 315 leitos, sendo 40 para Unidades de Terapia Intensiva (UTI), um Centro de Diagnósticos, um Centro Ambulatorial e terá um total de 21 mil metros quadrados de área construída.