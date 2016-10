Prefeito participa do lançamento de obra em Campo Verde

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Verde, entidade representativa criada há mais de 15 anos no município, lançou oficialmente na manhã do dia (04.10.2016) a construção da sua sede própria. O prédio será construído no bairro Vale do Sol.

O prefeito Fábio Schroeter participou do descerramento da placa de lançamento da obra e destacou o trabalho que vem sendo prestado pelo Sindicato em favor dos trabalhadores rurais e da agricultura familiar.

“Se tivéssemos mais entidades organizadas como esta seria muito mais fácil trabalhar”, disse ele. “O Sindicato dos Trabalhadores Rurais fortalece a mão de obra do campo e representa muito bem a nossa agricultura familiar, que é uma das grandes riquezas que temos no nosso município”, disse o prefeito.

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Verde, Reginaldo Gonçalves Campos, frisou que ter um espaço próprio tornou-se fundamental. “A demanda é grande devido às atividades desenvolvidas pelo Sindicato e esse é o primeiro passo para que possamos ter a sede própria”, disse.

Além do prefeito Fábio Schroeter, participaram do lançamento das obras o vereador Gessy Matheus Ventura e os vereadores eleitos Silvio Eventos e Nei do Dom Ozório. O mediador do Ministério do Trabalho, Wilson Branco, também esteve presente. De acordo com Reginaldo Gonçalves Campos, o projeto arquitetônico da sede própria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais está em fase final de elaboração.

Assessoria da Prefeitura

