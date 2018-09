Prefeito lamenta falecimento de criança na UPA Morada do Ouro

O prefeito Emanuel Pinheiro lamenta profundamente o falecimento, neste domingo (23.09), do menor E.C.M.B, de 1 ano e 4 meses, ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento da Morada do Ouro.

“Sabemos que este é um momento de enorme dor para a família e não poderíamos deixar de nos solidarizar e desejar que Deus conforte e dê alento para o coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com a criança”, lamentou o prefeito.

Na tarde de domingo o menor passou mal e foi encaminhado para UPA, onde infelizmente não resistiu. As causas da morte ainda estão sendo investigadas. Segundo o prefeito, caso seja constatada alguma irregularidade no atendimento à criança, será aberta uma sindicância de responsabilidade e as medidas cabíveis serão tomadas.

Assessoria da Prefeitura

