Prefeito garante aumento de 30% para as creches filantrópicas

Reconhecendo a importância da Audiência Pública realizada nesta segunda-feira (20), no Plenário da Câmara Municipal, convocada pelo vereador Gilberto Figueiredo (PSB), para debater questões relacionadas ao atendimento promovido pelas creches filantrópicas em Cuiabá, o Prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) compareceu ao evento, o que não é comum, e garantiu o aumento do valor a ser repassado às entidades pela Prefeitura.

Reafirmando que “está em lua-de-mel com Cuiabá e que toda manhã está nas ruas da cidade, em contato direto com a população”, Emanuel informou que vai aumentar em mais 30% o valor por criança a ser repassado, que passará a ser R$ 175,50. As filantrópicas atendem em torno de 2.500 crianças em 32 creches conveniadas.

Representantes das creches solicitaram aumento das vagas contratadas pela Prefeitura. Emanuel pediu prazo, tendo em vista auditoria em andamento. “Estamos hoje com 75 dias de governo. Em abril encerramos a auditagem, de posse de informações mais concretas, vamos anunciar medidas para as melhorias no setor”, afirmou.

Ao fim da audiência a Secretária de Educação Mabel Strobel, anunciou a criação de uma comissão para estudar e propor as melhorias almejadas pelas creches. “O Prefeito autorizou a criação dessa comissão, que será formada por representantes do Poder Executivo, das creches filantrópicas, da Câmara Municipal, do Ministério Público e do Conselho Municipal de Educação”, frisou a Mabel.

Em conversa, o prefeito Emanuel (PMDB) confirmou ao presidente Justino Malheiros (PV) que não haverá aumento das tarifas do transporte coletivo. Na oportunidade, o Presidente parabenizou o Prefeito pelo aumento do repasse às creches filantrópicas e destacou que “esta Casa tem levado as demandas da população ao Prefeito e observo, com satisfação, os resultados positivos”.

Também participaram da Audiência os vereadores Marcos Veloso (PV) Wilson Kero-kero (PSL) Luís Cláudio (PP) Diego Guimarães (PP) Sargento Joelson (PSC) e Lilo Pinheiro (PRP), o líder do Prefeito na Câmara. Marcou presença, também, o Promotor Público Miguel Slhessarenko.

Etevaldo ‘d Almeida

