Prefeito garante apoio para realização de evento nacional sobre educação em Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, determinou nessa terça-feira (15.01) o apoio do Município para realização do 13ª Encontro Nacional de Educação Matemática (Enem). Organizado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) e Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). O evento acontecerá de 14 a 17 de julho, no Complexo Esportivo Arena Pantanal, e tem como principal ponto de discussão a “Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica – Interfaces entre pesquisas e salas de aula”.

O encontro é considerado um dos mais importantes no âmbito nacional, por conseguir reunir todos aqueles que estão, diretamente, envolvidos com a área de conhecimento da ciência exata. Dessa forma, o evento abre as portas para que professores, estudantes e pesquisadores desenvolvam discussões sobre a educação matemática, seus fazeres múltiplos e complexos, tendências metodológicas e pesquisas da área. A expectativa é de que mais 4 mil pessoas participem e aproximadamente 2 mil trabalhos sejam apresentados.

“É um evento que trará para nossa Cuiabá pessoas de todo o país. Por isso, para nós é uma honra ser convidados para contribuir com a organização. Temos como característica ser uma gestão incentivadora e aberta para projetos que, de alguma forma, valorizará nossa Capital. Nesse, especificamente, além de toda contribuição para a formação profissional dos participantes, ainda é uma grande oportunidade de fomento ao turismo e à economia do município”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Todos os trabalhos estarão ligados aos eixos Práticas Escolares, Pesquisas em Educação Matemática e Formação de Professores. A ideia é que, a partir das discussões, relatos de experiência, pôsteres, minicursos, palestras e conferências, os participantes contribuam um com os outros para o avanço nos processos de ensinar e aprender matemática nas escolas de Educação Básica do Brasil.

“O encontro já se consolidou nacionalmente entre os principais da área de educação. Por meio dele, nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento desse importante campo de ensino. A última edição foi na cidade de São Paulo e agora conseguimos trazer para Cuiabá, justamente no ano em que a cidade completa seu tricentenário. Por isso, acreditamos ser fundamental esse envolvimento da Prefeitura, principalmente no sentido de incentivar a participação dos profissionais que atuam nas escolas municipais”, explicou o reitor da Unemat, Prof. Rodrigo Zanin.

As inscrições já podem ser feitas pelo site: https://sbemmatogrosso.com.br/eventos/

Assessoria da Prefeitura

