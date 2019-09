Prefeito entrega unidade do CRAS Jardim União totalmente reformada

Todas as 14 unidades espalhadas pelo município serão reformadas até o fim da gestão

Publicado por: Rosano Almeida

Uma das regiões mais populosas da cidade, a regional Norte foi contemplada com a reforma completa da unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Jardim União. A entrega foi realizada pelo prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama, Márcia Pinheiro na noite desta terça-feira (04).

“Estamos entregando esse CRAS que atende pessoas carentes e muitas em situação de vulnerabilidade social. São crianças, homens, mulheres, jovens e idosos, que quando precisam de uma mão acolhedora podem contar com a Prefeitura. O respeito à população, aos profissionais de assistência social e servidores públicos começa com uma estrutura física decente e isso é o que estamos entregando essa noite, o mínimo de dignidade a essa comunidade”, explicou o prefeito.

De acordo com o coordenador da CRAS Jardim União, Reinaldo Sena dos Santos, a unidade atende 36 bairros vizinhos e mais seis comunidades rurais, totalizando uma média mensal de aproximadamente 600 atendimentos.

“A partir de agora podemos atender a população como ela merece. O CRAS é uma porta de entrada para muitos serviços e orientação da prefeitura e outros órgãos, por isso ela deve ser acolhedora”, afirmou.

Segundo o coordenador, atualmente a unidade oferece cursos de violão para adolescentes, taekwondo, pintura em tecido para os idosos.

O presidente do bairro, Jânio Amorim, lembrou na oportunidade, que o CRAS Jardim União estava esquecido. Segundo ele, a estrutura do barracão era de difícil acesso para os idosos, sem acessibilidade e estrutura de uma maneira geral.

“Hoje a nossa comunidade vive um momento histórico, estamos sendo comtemplados com diversas obras da prefeitura, como o asfalto, iluminação, PSF’s e muitas outras melhorias, assim como em toda a Cuiabá. Estamos enaltecidos com o novo CRAS. A reforma para nós significa respeito para atendimento dos nossos usuários e também dos profissionais que atuam aqui na ponta”, disse Jânio.

Toda a obra compreende em serviços de pintura, adequação das salas de atendimento, banheiros adaptados para atender as Pessoas com Deficiência (PCD), além de instalações elétricas. A parte física da unidade mede mais de 300 metros quadrados, e foi toda reestruturada, passando por uma organização na divisão dos ambientes de atendimento, possibilitando um melhor acompanhamento de cada grupo de pessoas assistidos no local.

“Essa obra faz parte do nosso plano de gestão quando assumi a secretaria. O CRAS Jardim União era uma das nossas prioridades, só neste mês de setembro teremos mais três unidades para serem entregues, isso mostra que estamos preocupadas com a reestruturação física das nossas unidades, mas acima de tudo com o bom atendimento as pessoas”, disse o secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho.

A jovem Maria Eduarda Ferreira, 18 anos, pretende aproveitar o novo espaço e começar um curso de qualificação profissional para agregar no currículo. “Pretendo fazer o curso básico de informática para começar a trabalhar”. Sobre a reforma na estrutura ela disse “Muitas as vezes a gente precisa de um atendimento e o único apoio é o CRAS”, finalizou.

Além do atendimento ao Cadastro Único (CadÚnico), a unidade atende grupos de idosos, crianças e adolescentes através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que desenvolvem atividades educacionais e recreativas, auxiliando na construção social de cada um e também, com os idosos, inserindo-os no convívio pessoal.

Estiveram presentes na entrega da reforma do CRAS, o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Misael Galvão, vereador Adevair Cabral, o secretário de Ordem Pública, Leovaldo Sales, de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Débora Marques, os secretários adjuntos de Assistência Social, Hellen Ferreira, de Saúde, Gustavo Palma, de Governo e Relações Comunitárias, Jonail Costa, além das lideranças comunitárias e comunidade em geral.

CRAS

Atualmente, o município conta com 14 Centros de Referência de Assistência Social (Cras). As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Além dos CRAS, a população pode procurar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (Smasdh), localizada na Avenida das Torres, nº 743, bairro Renascer, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Assessoria da Prefeitura de Cuiabá