Prefeito entrega mais 90 leitos de enfermaria e parque tecnológico de imagens do HMC

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entregou a terceira etapa do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) – Dr. Leony Palma de Carvalho, nesta sexta-feira (31). Mais 90 leitos de enfermarias clínicas adultas e pediátricas, além de um parque tecnológico de imagens, que atenderá os serviços de ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e radiografia, foram entregues.

Com os leitos entregues hoje, o HMC passa a ofertar 180 leitos clínicos, que estão montados com equipamentos de última geração.

O evento contou com a presença de várias autoridades políticas, como os senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos, os deputados federais Rosa Neide, Leonardo Albuquerque e Emanuel Pinheiro Neto, deputado estadual Paulo Araújo, o vice-prefeito Niuan Ribeiro, o presidente da Câmara Municipal, Misael Galvão, e os vereadores Marcrean Santos, Juca do Guaraná, Marcos Veloso, Adevair Cabral e demais autoridades.

O prefeito Emanuel Pinheiro lembrou que HMC é um marco na saúde pública no Estado. “Entregar este hospital foi um compromisso de campanha que eu fiz com a população e quero aqui agradecer a união da classe política mato-grossense em prol da realização deste sonho. O HMC é um marco na saúde pública da capital. Sabemos que ainda temos muitos desafios a enfrentar, mas vamos vencer todos em prol da humanização da saúde. Ver este hospital funcionando é uma realização política e pessoal para mim, principalmente quando ouvimos do representante do Ministério da Saúde, que o HMC está entre os 3 melhores hospitais do Brasil. Ontem mesmo conheci um boliviano que está internado aqui e que elogiou muito o atendimento. Isso é um motivo de grande orgulho para mim”, comemorou Pinheiro.

Devido a um problema de divergência de agendas, o coordenador geral de Atenção Hospitalar do Ministério da Saúde, Rafael Leandro Mendonça não pôde estar presente à solenidade de entrega, mas esteve no HMC na tarde desta quinta-feira para conhecer as instalações, que foram entregues. “O Ministério da Saúde entende a extrema importância do HMC para o município e para a região. A entrega em etapas é vista com bons olhos pelo Ministério, pois demonstra que o cronograma foi bem planejado e bem estudado, o que nos faz entender que o trabalho foi feito com dedicação e com cuidado. Cada ala sendo inaugurada no seu tempo determinado, favorece o nosso principal objetivo, que é o paciente, o usuário do SUS. Estaremos sempre presentes, acompanhando as entregas de execução do HMC em cada etapa, sempre com caráter orientativo, para que possamos atender melhor a população não só de Cuiabá, mas também de todo o estado de Mato Grosso. Importante ressaltar que dentre os hospitais que estão com os cronogramas prontos, o HMC é um dos principais hospitais em nível nacional, e muito importante para sua região”, elogiou o coordenador geral em vídeo exibido durante a solenidade.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Antonio Possas de Carvalho destacou que a entrega de mais uma etapa do HMC é uma avanço na média e alta complexidade da saúde municipal e que, além da parte estrutural a Secretaria Municipal de Saúde, está trabalhando a questão do atendimento. “A mudança que todos nós esperamos é também no atendimento, na humanização e estamos trabalhando nesse sentido. Antes da inauguração de qualquer etapa, testamos exaustivamente tudo o que for necessário para que não haja falhas, pois aqui lidamos com vidas humanas. Aqui é um hospital onde será usada tecnologia de ponta de uma maneira democrática, pois atenderá a todos que não tem condições de pagar pelo tratamento. O HMC será um modelo de qualidade do SUS”, comentou.

A exemplo da 1ª etapa, onde está funcionando a parte ambulatorial e da 2ª etapa, os pacientes atendidos serão eletivos. Ou seja, a unidade não fará nesta etapa, o atendimento chamado ‘Portas Abertas’ e só receberá pacientes exclusivamente regulados pela Central de Regulação de Cuiabá.

