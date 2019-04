Prefeito entrega dois mil títulos de regularização fundiária no aniversário de Cuiabá

Ação garante uma série de benefícios sociais, ambientais e urbanísticos a moradores do Doutor Fábio II e Altos da Serra II

Moradores dos bairros Altos da Serra II e Doutor Fábio II foram contemplados com dois mil títulos de regularização fundiária. A entrega foi feita pelo prefeito Emanuel Pinheiro na segunda-feira (8) e fez parte das celebrações do tricentenário de Cuiabá. Além da efetiva integração à cidade, por meio da documentação, a medida se estende a um conjunto de ações sociais, ambientais e urbanísticas na região.

Questões consideradas ao longo do trabalho da gestão, que inclui pavimentação asfáltica, tratamento de esgoto, e realocação de munícipes que ocupavam uma Área de Preservação Permanente (APP). Considerando uma média de quatro integrantes por família a regularização deve beneficiar cerca de oito mil pessoas, apenas na comunidade, em uma ação que se estenderá a outros bairros ao longo do ano.

“A entrega estava prevista para o dia 15, mas eu fiz questão de vir aqui no aniversário de Cuiabá, porque é um momento especial para estes cuiabanos e para a cidade. Estamos fazendo aqui asfalto de concreto betuminoso usinado quente, de primeira linha, além de calçadas, meio fio, esgoto e fornecimento de água. Garantimos assim a completa introdução a cidadania”, diz Emanuel.

De acordo com o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Air Praieiro o título possibilita ainda benefícios urbanísticos uma vez que a partir dele se projeta a divisão de lotes e introdução de equipamento comunitário para o atendimento da população. “Com a segurança jurídica assegurada, o proprietário passa a ter status de cidadão, ele pode dizer que a casa é sua, pode transferir para herdeiros”, explica.

É o caso da dona de casa Zulmira Rodrigues Silva, que há 11 anos mora no Doutor Fábio II com duas netas. “Agradeço a Deus, ao prefeito e a todos que nos deram essa força. Pra nós seria muito difícil conseguir a regularização porque sairia muito caro. Agora, com ela, muda tudo. Agora eu posso dizer que esta é minha casa. É um documento que a gente tem que comprava isso”, conta.

As comemorações do tricentenário começaram com missa na Catedral Bom Jesus de Cuiabá, seguiram para o Doutor Fábio II, onde um bolo foi servido à comunidade, e se estenderam pela tarde e noite na Praça Alencastro. Desfiles, shows e apresentações culturais antecederam o corte de 300 metros de bolo e de uma queima ostensiva de fogos, que marcaram os festejos.

