Prefeito entrega 26ª reforma na saúde e avança na reestruturação da Atenção Básica

A reestruturação da Atenção Básica está sendo um dos caminhos determinados pelo prefeito Emanuel Pinheiro para proporcionar maior atenção em ‘Saúde Preventiva’ nos bairros – onde de fato acontecem os principais problemas endêmicos e, consequentemente, evitar as superlotações nas policlínicas, Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA), e principalmente nos hospitais municipais onde estão concentrados a média e alta complexidade.

Com essa premissa, o prefeito revitalizou a Unidade de Saúde da Família (USF) Pedra 90 I e II que não recebia reformas há 10 anos, e a entregou na noite desta terça-feira (07), totalmente equipada, climatizadas e com sala de saúde odontológica.

A USF, que atende cerca de seis mil pessoas por mês, é a 26ª do pacote de 67 reformas, ampliações e novas obras da Atenção Primária que foram recuperadas de gestões anteriores e estão em andamento pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Durante a cerimônia de entrega, Pinheiro observou que essas obras quebram décadas de falta de investimento na Saúde e ressaltou o significado na vida dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da Capital.

“Minha missão é garantir o crescimento integral da nossa cidade, valorizando todas as esferas sociais, mas é inerente meu cuidado e preocupação maior com a parcela mais carente de nossa Capital. Por isso, estamos trabalhando incansavelmente para reformar as mais de cem unidades básicas de saúde que recebemos em estado caótico. É aqui que o cidadão que depende unicamente do SUS vem buscar os atendimentos para os cuidados diários com sua saúde. Por isso, mais do que quebrar muitos anos de falta de investimento, as revitalizações e entrega dessas unidades significam dignidade e reforçam meu compromisso com o povo cuiabano”, frisou.

As falas do prefeito foram ratificadas pelo líder comunitário Marcos Baiano. “É emocionante ver uma obra que há 10 anos estava abandonada pelo poder público, ganhando vida novamente. O sentimento de fato é de dignidade cidadã. É a representatividade de que os nossos impostos estão finalmente valendo à pena”, comentou.

De acordo com o secretário de Saúde, Luiz Antônio Possas de Carvalho outras 25 frentes de trabalho estão sendo conduzidas via administração direta pela Pasta e estão em fase de finalização para serem entregues ainda este ano. Cinco delas já estão previstas para este mês. “O prefeito quer virar a página da Saúde voltando os olhos para a Atenção Básica. Por determinação dele, estamos intensificando os esforços para concluímos a revitalização de outras 25 obras ainda este ano. Cinco delas já serão entregues neste mês. Dentre as quais as novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Jockey Clube e Itapajé Santa Terezinha e ainda a revitalização dos Programas de Saúde da Família (PSF) Jardim Florianópolis/ Jardim União, Tijucal e Altos da Serra I e II. Além destas, após a entrega HMC – Hospital Municipal de Cuiabá nós daremos início à revitalização de outras 50 unidades. O objetivo do prefeito Emanuel Pinheiro é finalizar a gestão com a Básica 100% revitalizada e nós não pouparemos esforços para que isso aconteça”, finalizou.

Além de populares, secretários e trabalhadores da Saúde, compareceram à entrega da USF Pedra I e II, o presidente da Câmara de Vereadores, Misael Galvão, vereadores Orivaldo da Farmácia – que contribuiu com a obra com emenda impositiva, vereador Adevair Cabral e demais lideranças comunitárias locais.

