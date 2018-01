Prefeito empossa novo secretário de Habitação e Regularização Fundiária com meta de entregar 5 mil títulos por ano

O prefeito Emanuel Pinheiro empossou na tarde desta quinta-feira (4) o novo secretário de Habitação e Regularização Fundiária do Município, o defensor público Air Praeiro Alves. Durante a solenidade, Emanuel destacou a extensa experiência do defensor na prestação de serviços no âmbito de regularização e jurídica e que isso trará ao município uma grande celeridade nos processos da pasta.

“Tenho plena confiança no companheiro Air, que detém um currículo de serviços prestados na área de regularização e uma grande articulação no âmbito jurídico e político. Isso com certeza será ponto crucial para que o trabalho ganhe mais celeridade ao processo de habitação e regularização do município, que por muitos anos ficou esquecido nas ações do Executivo,” disse Pinheiro.

Com anos de serviços prestados à Defensoria Pública do Estado, Air Alves estava atuando como coordenador do Núcleo de Regularização Fundiária do órgão estadual e assume com uma meta ousada, proposta por Emanuel, de entregar cinco mil títulos por ano e fechar os quatro de gestão com 20 mil títulos entregues à população cuiabana. O novo secretário agradeceu a confiança a ele depositada para este desafio que representa mais dignidade aos cuiabanos, garantindo segurança jurídica e a realização de um sonho para muitos.

“Agradeço ao prefeito Emanuel Pinheiro pela credibilidade e também oportunidade, pois assumir esta cadeira será, sem dúvida, uma troca de experiência grandiosa para mim. A questão da habitação e regularização engloba muitas esferas, que se trabalhadas de maneira contínua, é ponto de transformação para Cuiabá. Vamos trabalhar com foco nas metas e ajudar ao prefeito nesta, transformando a vida da população,” declarou.

Na ocasião, o chefe do Executivo também garantiu que construirá junto à equipe um projeto de resgate da habitação na capital, que segundo o prefeito, está há muitos anos parado na Capital. “Firmo aqui o compromisso de resgatar com qualidade a questão da habitação na nossa Capital. A nossa gestão entende que a Secretaria precisa trabalhar em ambas as esferas, levando o benefício completo à população. Por isso, diante da integridade e experiência do novo secretário, ao qual tenho total confiança, firmo esse compromisso,” elucidou, parabenizando também o trabalho dos secretários anteriores da pasta, Djalma Sabo e o interino João Hauer.

“Dois grandes profissionais, que durante este primeiro ano de gestão auxiliaram a todos nós na construção dessa nova realidade para Cuiabá. Sem o trabalho desenvolvido por eles, a jornada seria sem dúvida mais árdua. Minha gratidão eterna a eles,“ lembrou Emanuel Pinheiro.

Ainda dentro do âmbito de habitação, o município também adotou o programa Cartão Reforma do governo federal, que beneficiará as famílias de baixa renda com o auxilio de até R$5 mil para melhorias na parte física de suas residências. Segundo o prefeito, já neste ano mais de 300 pessoas do bairro Três Barras receberão o benefício, representando a valorização de cada cidadão cuiabano.

“Não adianta somente regularizarmos, temos que promover recursos para que essas famílias tenham condições de melhorias estruturais em suas casas, com mais comodidade, conforto a elas. Faremos um trabalho completo de inclusão social para Cuiabá 300, que será exemplo para demais cidades e lembrado na história,” finalizou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Também prestigiaram a posse do novo secretário de Regularização e Habitação, os secretários municipais de Governo, Carlos Roberto da Costa; de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo; de Gestão, Ozenira Souza; o adjunto de Governo, Oseas Machado; o procurador-geral, Nestor Fidelis. Do Legislativo Municipal, os vereadores Lilo Pinheiro, líder do governo na Câmara, e Marcos Veloso. Além do Poder Judiciário, com a presença do juiz da Vara da Família de Várzea Grande, José Antônio Bezerra.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews