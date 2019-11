Prefeito Emanuel Pinheiro entrega óculos para alunos da rede pública municipal de ensino

Ação do Programa de Alfabetização Cuiabano (ProAC) é uma política permanente do poder público municipal

Publicado por: Rosano Almeida

O projeto Enxergar é Humanizar, lançado nesta segunda-feira (04) pelo prefeito Emanuel Pinheiro, será a partir de agora um programa permanente da Secretaria Municipal de Educação. O objetivo é resgatar um passivo social que vem afetando o processo ensino aprendizagem dos alunos matriculados na rede pública municipal de ensino. Inserido no Programa de Alfabetização Cuiabano (ProAC), o projeto atende alunos do 1º e 2º Ano.

Mais de 300 alunos, após passarem por avaliação de acuidade visual, já foram encaminhados para consultas oftalmológicas. Na entrega simbólica, realizada nesta manhã, no auditório Maestro China, da Secretaria de Educação, 31 deles já receberam os óculos. A Secretaria também planeja uma nova entrega, em fevereiro de 2020, mês que marca o início do ano letivo.

No evento, o prefeito Emanuel Pinheiro falou sobre a importância de não ter limites quando se quer fazer o bem. Destacou ainda a necessidade de não se dobrar diante das dificuldades, quando é preciso avançar na humanização, no bem-estar social e na sensibilidade para direcionar a gestão para aqueles que mais precisam dos serviços da Prefeitura de Cuiabá.

“Precisamos universalizar o sentido da educação e buscar meios, caminhos e formas de conquistar avanços que impactem na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Buscar avanços que impactem no ensino e no entendimento dos problemas da população. Às vezes, as famílias não têm condições de ir a um oftalmologista, fazer um exame e comprar os óculos. Aí entra o lado social e a sensibilidade do poder público. Essa percepção de que nós podemos fazer mais, de que a Prefeitura pode fazer mais, é necessária e, quem sabe a partir daí, teremos uma cidade mais humanizada, mais solidária e melhor para se viver”, destacou Pinheiro.

O secretário de Educação, Alex Vieira Passos, disse que o Enxergar é Humanizar é mais um programa da gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro.

“Temos o programa Climatizar é Humanizar, que vai climatizar 100% das salas de aulas até o final da gestão Emanuel Pinheiro. Agora, implantamos o Enxergar é Humanizar, que atende aos alunos com avaliação de acuidade visual, consulta oftalmológica e a entrega de óculos para aqueles que precisam. Tudo isso como parte das ações previstas do Programa de Alfabetização Cuiabano. Contamos com a parceria das Secretarias de Saúde, e de Gestão, além do Instituto Lions da Visão, responsável pelas consultas oftalmológicas. Com isso resolvemos um problema no processo ensino aprendizagem, de baixo rendimento dos alunos em sala de aula. É um compromisso que assumimos, de dar continuidade aos programas que estão fazendo a diferença na Educação, que hoje é uma referência para todo o Estado, e tornando a gestão ainda mais humanizada”, salientou o secretário.

A aluna Isadora Santos, da EMEB Moacir Gratidiano, agradeceu ao prefeito Emanuel Pinheiro. “Eu quero agradecer ao prefeito, que fez esses óculos. Estou muito feliz porque vou voltar a enxergar e ler melhor”, disse a menina.

Regiane de Santos Pereira, mãe do aluno Yuri, de 7 anos, parabenizou a gestão Emanuel Pinheiro. “A professora detectou a dificuldade do meu filho em enxergar o quadro negro. Ainda bem que o prefeito lançou esse programa. Agora meu filho está de óculos e isso vai ajudar na escola”, disse ela. Já Yuri, confirmou a sua dificuldade. “Na sala de aula não conseguia enxergar o quadro e ficava com medo de cair e machucar”, disse ele.

Participaram do lançamento do Programa Enxergar é Humanizar a secretária-adjunta de Educação, Edilene Machado, a secretária de Gestão, Ozenira Félix Soares de Souza, o secretário-adjunto de Assistência em Saúde, Luiz Gustavo Raboni Palma, servidores da Secretaria de Educação, gestores escolares, mães e pais de alunos.

Durante o evento, um grupo de alunos da EMEB Maria Tomich Monteiro da Silva apresentou um número de siriri.

Assessoria da Prefeitura