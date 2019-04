Prefeito Emanuel Pinheiro entrega 5º CMEI

Publicado por: Rosano Almeida

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Joana Mont Serrat Spindola Silva, inaugurado na noite desta terça-feira (23.04) pelo prefeito Emanuel Pinheiro é o quinto da atual gestão a ser entregue à população. A unidade educacional, localizada no CPA III, atenderá 240 crianças, de 0 a 4 anos, do berçário, maternal, Jardim I e II e Pré I.

Com a inauguração da unidade, do CMEI Edgar Santana de Amorim, no bairro Recanto do Sol, e a instalação prevista de salas rápidas, a atual gestão está criando, nas modalidades de creche e Pré Escola, 1.590 novas vagas na rede pública municipal de Ensino.

No bairro do CPA III, a inauguração foi bastante concorrida, moradores, lideranças comunitárias de vários bairros e vereadores, mesmo debaixo de chuva, acompanharam a solenidade.

“Este é um presente para toda a nossa comunidade que agora vê atendido um sonho”, disse o presidente da Associação de Moradores do Bairro do CPA III, setores II e V, Ruani de Oliveira.

A diretora da nova unidade Miriam Werner disse que o CMEI representa muito para a comunidade da região que há tempos aguardava a conclusão das obras. “Todos os espaços desta unidade são humanizados, e cada ambiente implantará na prática vivenciada pelos alunos os princípios que orientam a Educação, humanizar, cuidar e educar para que cada criança que entre e saia daqui se torne um cidadão crítico e criativo. Agradeço imensamente ao prefeito Emanuel Pinheiro e a equipe da Secretaria de Educação”, destacou a diretora

Alessandra Hortenses, filha da professora Joana – homenageada com o nome da unidade educacional -, agradeceu em nome da família e dos amigos, ao prefeito Emanuel Pinheiro e ao vereador Adevair Cabral. “Minha mãe, foi uma mulher guerreira, filha e irmã, sempre dedicada à família. Foi professora e por amor escolheu lecionar. Apaixonou-se pela Educação Infantil e, com muita dedicação e carinho, lecionou até seu último dia de vida. Essa linda homenagem registra na história, todo o carinho que ela sempre teve pelas crianças”, disse Alessandra que participou da solenidade acompanhada pela tia e pela mãe da professora Joana.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos agradeceu a população que acreditou na obra e relembrou o lançamento da pedra fundamental em 2012, o período em que ficou paralisada e a sua retomada em 2017. Disse que a unidade conta com todo o mobiliário novo e, é 100% climatizada. “A educação na gestão Emanuel Pinheiro não para. Obras como essa só são possíveis quando temos um prefeito que tem a responsabilidade e o comprometimento com a população e em oferecer uma Educação de qualidade para aqueles que mais necessitam”, salientou.

O vereador Adevair Cabral parabenizou o prefeito Emanuel Pinheiro por ter retomado e terminado as obras da unidade que vai atender a grande demanda por vagas, existentes na Educação Infantil. “Junto com a comunidade do CPA e lideranças da região, trabalhamos muito para ver esse sonho realizado. A demanda por vagas na rede pública municipal é grande, e o Prefeito Emanuel Pinheiro está avançando”, disse ele.

Antes de visitar a unidade, o prefeito Emanuel Pinheiro lembrou que desde o primeiro dia de sua gestão decretou tolerância zero as obras paralisadas e reafirmou seu compromisso de administrar para os mais carentes e aqueles que mais precisam do serviço da Prefeitura de Cuiabá. Durante a solenidade ele falou sobre a entrega de uniformes para as 52 mil crianças matriculadas na rede e sobre a ampliação de vagas para atender a demanda existente na Educação Infantil. “Nós trabalhamos para tornar Cuiabá uma cidade mais feliz e fraterna, com mais oportunidades, e para que as nossas crianças tenham uma educação pública de qualidade, e para que seus pais possam sair e trabalhar com tranquilidade porque seus filhos, seu maior patrimônio, estão sendo cuidados, com carinho”, salientou Emanuel Pinheiro.

O Prefeito de Cuiabá disse ainda que a entrega do CMEI Joana Mont Serrat Spindola Silva foi também uma homenagem aos profissionais que construíram até hoje a Educação pública na capital de Mato Grosso e anunciou que irá assinar a ordem de serviço para construção de mais seis centros municipais de Educação Infantil, além da reforma de três creches e três EMEBs.

Após a solenidade Emanuel Pinheiro visitou todas as dependências da unidade educacional que possui 8 salas de aulas, biblioteca, brinquedoteca, pátio, parque infantil, cozinha, refeitório, banheiros feminino, masculino, e para pessoas com deficiência totalizando 1.118,48 m2 de área construída e investimentos total de R$ 1.096.248,81. A CMEI começa a funcionar no início do próximo semestre.

Participaram da solenidade, o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Misael Galvão, o líder do prefeito no legislativo, vereador Luiz Claudio, o vereador Adevair Cabras, vereador Orivaldo da Farmácia, lideranças comunitárias de toda a região, a secretária dos 300 anos, Cely Almeida, o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, o controlador-geral do Município, Marcus Brito, gestores e profissionais da Educação, entre outros.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews