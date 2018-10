Prefeito Emanuel participa da inauguração do Shopping Estação Cuiabá

As portas do mais novo empreendimento foram oficialmente abertas na manhã do dia (23.10). O prefeito Emanuel Pinheiro participou da solenidade de abertura e disse que a inauguração do shopping Estação Cuiabá marca as comemorações e lançamento das obras dos 300 anos da Capital.

Na oportunidade Pinheiro comparou a entrega do Shopping como o pontapé inicial para o tricentenário do Município, reforçando estar muito satisfeito em poder estar à frente do gerenciamento da cidade tendo a rica oportunidade de entregar à população cuiabana um empreendimento desse porte. “É o símbolo de um novo tempo. Tenho orgulho de ser o líder dessa cidade que se abre para o Brasil sendo referência para muitos estados da federação. Parabéns para nossa Cidade Verde. Lugar de grandes perspectivas”, salientou Pinheiro.

O diretor presidente da BR Malls, Ruy Kameyama agradeceu o apoio da Prefeitura e disse que o Município é um grande parceiro e deu o apoio fundamental para que o Shopping fosse entregue. “Nós da BRMalls temos como propósito transformar os shoppings em destinos de felicidade e oportunidades. Queremos proporcionar ambientes de bem estar para toda família, dessa vez a população cuiabana”, disse Ruy.

O Shopping Estação Cuiabá que é um empreendimento da BRMalls, maior empresa de shoppings da América Latina, promete impulsionar o desenvolvimento do município gerando cerca de três mil empregos diretos e dois mil empregos indiretos, causando um grande impacto positivo na economia local.

A escolha de Cuiabá deu-se por conta de seu grande potencial varejista e pela força econômica que Mato Grosso vem apresentando nos últimos anos. O Shopping Estação Cuiabá é o 40º empreendimento da empresa, sendo o 5º shopping da capital mato-grossense. A BRMalls está presente em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos consumidores de diferentes classes sociais no país.

O superintendente do shopping em Cuiabá, Anderson Rondon fez questão de frisar a felicidade de estar entregando um grande sonho que parecia muito distante da realidade. Anderson disse que a Capital é realmente calorosa e muito acolhedora. “Hoje começa uma nova etapa. Estamos de portas abertas para recebê-los. Queremos proporcionar uma experiência memorável, nesse que é o mais novo e moderno shopping de Mato Grosso”, destacou Rondon.

Para concluir, Emanuel Pinheiro falou que o mais novo shopping vem para colaborar com o desenvolvimento da capital mato-grossense, colocando a cidade na linha de frente dos grandes investimentos.

O empreendimento está localizado na Avenida Miguel Sutil, com 46 mil m² de área de lojas, cerca de 250 lojas, 3 pisos, cinema, praça de alimentação com 26 operações e mais de mil lugares, alameda gourmet, games, alameda de serviços e 2.150 vagas cobertas para estacionamento. Marcas inéditas vieram para Mato Grosso como Outback Steakhouse, Tok&Stok, Coco Bambu, Bacio Di Latte, Johnny Rockets e Kalunga.

Assessoria

