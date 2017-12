Prefeito e vereadores se reúnem com diretores na Energisa em Cuiabá

Na última quinta-feira (30), o prefeito de Poxoréu, Nelson Paim, esteve juntamente com os vereadores Carlinhos Valim, Geovane Souza, Nathane Vilela, Agnaldo Batata, Leônidas Barcelos e Edson Tur, participando de uma reunião com a diretoria da Energisa em Cuiabá. Onde apresentaram os problemas que o município vem enfrentando com as quedas de energia, que tem se agravado constantemente nesse período chuvoso.

Na reunião foi prometido pela diretoria algumas ações rápidas e emergenciais, para amenizar o problema em curto prazo. E outras ações que deverão resolver por definitivo.

Esteve também participando da reunião, o deputado estadual Ondanir Bortolini (Nininho). “Continuaremos cobrando, até que tenhamos uma solução definitiva. Agradeço aos vereadores e o deputado Nininho, que nos acompanhou nessa reunião”, disse o prefeito Nelson.

