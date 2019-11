Prefeito é homenageado pelo Flor Ribeirinha por apoio a difusão da cultura cuiabana

Emanuel Pinheiro também aproveitou a oportunidade para conhecer de perto o projeto Semente Ribeirinha

Publicado por: Rosano Almeida

Por Bruno Vicente

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foi homenageado, no sábado (09), pelo grupo Flor Ribeirinha. Em uma visita ao projeto Semente Ribeirinha, que acontece no famoso Quintal da Domingas, o chefe do Executivo municipal recebeu o certificado de reconhecimento pelo apoio nas ações de divulgação da cultura popular cuiabana, mato-grossense e brasileira, durante a turnê internacional do Flor Ribeirinha no ano de 2019.

A entrega da homenagem foi feita pela fundadora da instituição cultural e presidente de honra, Domingas Leonor da Silva. Como retribuição ao ato, o prefeito também entregou ao grupo a Medalha dos 300 anos que, desde o início desde ano, tem sido concedida a personalidades e entidades que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento da Capital.

“A minha esperança e fé que a nossa cultura continuem sendo apoiada da forma que tem acontecido. Temos muita alegria em ter um prefeito cuiabano e que tem amor pela nossa cultura. Em nome do grupo Flor Ribeirinha posso dizer que o nome do prefeito, por a gente passar, estará sempre gravado como o gestor que apoia a cultura de Cuiabá”, disse dona Domingas, como é carinhosamente chamada a fundadora do grupo.

Além do apoio durante as apresentações do Flor Ribeirinha nos festivais de folclore na França, Bélgica, Holanda e Alemanha, a homenagem ao prefeito Emanuel Pinheiro foi prestada também pelas ações realizadas em fortalecimento à cultura. Uma das atividades citada foi a retomada do Festival de Siriri, que estava paralisado deste o ano de 2013 e contou com participação de nove grupos.

“O Flor Ribeirinha conquistou Cuiabá, o Brasil e o Mundo. Já nos trouxerem títulos, como o do Festival Internacional na Turquia, e agora, no ano do tricentenário da Capital, desfilam pelo mundo a arte, a graça e a beleza da cultura e da gente cuiabana. Então, o agradecimento deve ser sempre nosso, que temos orgulho de participar dessa história de alguma forma”, comentou Emanuel Pinheiro.

SEMENTE RIBEIRINHA

Além de receber a homenagem, Pinheiro, acompanhado do secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, e do presidente da Câmara Municipal, o vereador Misael Galvão, aproveito a oportunidade para conhecer de perto do projeto Semente Ribeirinha. O trabalho atende mais de 50 crianças, na faixa etária de 6 a 12 anos. Todos os sábados, elas se reúnem no Quintal da Domingas e participam de oficinas gratuitas de dança, música regional, artesanato e cerâmica e contação de histórias.

“Conhecemos mais um belo trabalho realizado por esse grupo que merece toda valorização e reconhecimento. É muito importante demonstrar essa preocupação em difundir nossas tradições culturais para as crianças que são o futuro da nossa Cuiabá. Além disso, essa ação traz junto um fundamental papel social, contribuindo para o desenvolvimento dessas crianças com cidadãos”, pontuou o prefeito.