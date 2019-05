Prefeito e equipe da SMS participam da feira Hospitalar em São Paulo

Evento é voltado para a apresentação de produtos e para o desenvolvimento de negócios no setor da saúde

Publicado por: Rosano Almeida

O prefeito Emanuel Pinheiro esteve em São Paulo na semana passada para participar da maior feira de saúde da América Latina, a 25ª edição da Hospitalar. O chefe do executivo foi acompanhado do secretário-adjunto de Assistência em Saúde, Luiz Gustavo Raboni Palma, secretário-adjunto de Planejamento e Operações, Milton Corrêa da Costa Neto e do diretor geral da Empresa Cuiabana de Saúde, Alexandre Beloto.

A feira é voltada para a apresentação de produtos e para o desenvolvimento de negócios no setor da saúde. O objetivo é levar ao público, conteúdo de qualidade, experiências e conhecimento para impulsionar cada vez mais o segmento, gerando atualização profissional e novas oportunidades de negócios.

O evento, que tem como público alvo médicos, enfermeiros, diretores e administradores de hospitais, clínicas e laboratórios, fabricantes de produtos hospitalares, distribuidores, representantes, estudantes, secretarias de saúde e demais orgãos, públicos e privados, atuantes no setor, é um ponto de encontro para os distribuidores e fornecedores de todos os tipos de equipamentos hospitalares, bem como projetos, instalações e construções, hotelaria e mobiliário e tudo o que um hospital precisa para funcionar. Nesta edição, além dos estandes, os participantes também tiveram a oportunidade de participar de palestras, demonstrações realísticas, trocas de experiências e atualização profissional.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Pinheiro comenta sobre suas impressões da feira. “Estamos em busca de conhecimento e informações do que há de melhor, mais avançado e mais moderno no atendimento para a saúde. Fiquei encantado com o que vi aqui. A feira é gigante, cheia de inovação e tecnologia de ponta. Tem tudo o que precisamos para uma virada de página na saúde pública da nossa capital. Já andamos um bom caminho, mas ainda temos muitos desafios para superar. Por isso estamos aqui buscando dar início a um novo ciclo na saúde pública de Cuiabá.

Para o secretário adjunto Milton Corrêa, a visita está sendo bastante proveitosa, pois estão tendo contato com uma gama de novidades que poderão ser utilizadas para melhorias da saúde pública em Cuiabá. “Vimos muitas coisas interessantes e o prefeito ficou bastante animado. Logo teremos novidades para a reestruturação dos serviços de saúde na nossa capital”, disse.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews