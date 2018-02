Prefeito dialoga com moradores do Jardim Cuiabá sobre construção de Complexo Poliesportivo

O prefeito Emanuel Pinheiro, acompanhado por parlamentares do Legislativo municipal e representantes comunitários, se reuniu na noite desta quarta-feira (31.01) com os moradores do bairro Jardim Cuiabá (Região Oeste da Capital). Atento aos anseios dos moradores, o chefe do Executivo garantiu a instalação de um Complexo Esportivo para atender a região.

Emanuel Pinheiro destacou a importância do dialogo do gestor público com as comunidades, para se construir uma boa gestão. As comunidades são a melhor ponte para a construção de projetos assertivos que realmente atendam as necessidades das famílias, pois são elas que convivem com os problemas diariamente.

“Firmo o compromisso com todos vocês, de realizar o que me foi solicitado, um Complexo Esportivo para acolher a parte de lazer dessa localidade, que há tempos ficou esquecida, assim como as demais regiões tradicionais de Cuiabá. Minha proposta, e que venho executando, é promover o resgate da Cuiabá 300. Contem comigo sempre. Meu gabinete está de portas abertas para recebê-los,” assegurou o prefeito.

O projeto prevê para o Complexo, uma praça, quadra esportiva, academia ao ar livre, entre outros benefícios, proporcionando o lazer para mais de 50 comunidades da Região Oeste. A benfeitoria acontecerá por meio de uma Parceria Público Privada (PPP), firmada com o Instituto Lyons da Visão. Além da parceria, o projeto conta com recurso de R$ 150 mil da emenda parlamentar do vereador Paulo Araújo.

“Estamos trabalhando junto ao prefeito há um tempo, na luta para que nossa comunidade receba essas benfeitorias. Por um descaso que vem acontecendo há anos, a região ficou esquecida e as famílias sem um espaço de lazer de qualidade. Hoje, eu e meus companheiros, queremos agradecer ao Emanuel, que se colocou à disposição, atendendo as reinvindicações e firmado o compromisso com essa região, de realizar as melhorias necessárias. Compromisso esse que temos a certeza de ser honrado, “ pontuou o vereador.

Durante a reunião, os presentes junto com o prefeito, relembraram a história de fundação do bairro e o quanto contribuiu com a formação de Capital. Quem participou dessa roda de conversa foi a dona Elizabete Silva, de 65 anos, uma das fundadoras do bairro. Bete, como é chamada por toda vizinhança, contou que junto com sua família, chegou à localidade e encontrou somente um grande “matagal”. A partir daí começaram a desbravar o local e foi se formando o bairro Jardim Cuiabá de hoje.

“Que alegria fazer parte deste momento. Algo simples, mas que representa um progresso para nosso bairro. Só tenho a agradecer ao prefeito e demais presentes, pois sou uma das que lutaram muito pelas melhorias para nossa gente. Assim como essas, que cheguem mais benfeitorias e que o bairro melhore, trazendo qualidade de vida para todos,” disse Elizabete.

Os espaços do complexo devem receber os nomes de importantes políticos de Mato Grosso e Cuiabá, que contribuíram com a formação do bairro, como o do prefeito por Cuiabá (1963-66) Vicente Emílio Vuolo, e do senador Jonas Pinheiro.

Recebendo essa homenagem, estava presente o secretário de Cultura, Esportes e Turismo, Francisco Vuolo. O gestor externou sua gratidão pela lembrança do nome de seu pai. “Muito obrigado pela lembrança. Não só eu, mas toda minha família agradece por esse reconhecimento. O mínimo que posso fazer é me colocar a inteira disposição para colaborar com o projeto e dar continuidade à história dessa região tão importante de Capital,” elucidou Vuolo.