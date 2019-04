Prefeito destaca avanços e projeta obras e ações para os próximos anos em Cuiabá

Emanuel Pinheiro participou de sessão solene realizada pela ALMT, Senado Federal e Câmara Municipal

Publicado por: Rosano Almeida

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, destacou os avanços da Capital e projetou obras e ações para os próximos anos durante sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa, Senado Federal e Câmara Municipal, em comemoração aos 300 anos de Cuiabá, nesta sexta-feira (12/04).

Pinheiro lembrou das entregas de obras de asfalto, saúde, educação, regularização fundiária, esporte e lazer, além dos eventos culturais que estão sendo realizados pela Prefeitura de Cuiabá em abril e se estendendo até maio para celebrar o tricentenário da Capital.

“Cuiabá merece todos os louvores, todas as comemorações, todas as homenagens e respeito da sociedade e autoridades, por isso fico feliz em ver que a Assembleia Legislativa juntamente com o Congresso Nacional e a Câmara de Cuiabá estão homenageando a maior e mais importante cidade de Mato Grosso e a mais pujante capital do país”, afirmou o prefeito.

Em relação as obras e projetos para Cuiabá, lembrou da maior unidade de saúde da história de Mato Grosso e da Capital, o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), que entra 100% em funcionamento no próximo mês, do Parque da Família que será inaugurado neste sábado (13), mais de 4 mil títulos de regularização fundiária entregues somente no aniversário de Cuiabá, e entrega de mais de 50 mil kits completos escolares para alunos da rede municipal de ensino. Dos projetos, citou obras estruturantes que estão em licitação, como os viadutos da Avenida das Torres e Beira Rio, além de passarelas.

“A união da classe política, junto a gestão Emanuel Pinheiro conseguiu R$ 100 milhões para construir a maior unidade de saúde da história do Estado. Ações como essa mostram a credibilidade e ações da nossa gestão, junto à classe política municipal, estadual e federal. Nos últimos anos, nenhum prefeito conseguiu em tempo recorde, o recurso dessa natureza. Também vale destacar o preparo da nossa equipe técnica, que tem projetos viáveis que são elogiados em Brasília”, comentou o prefeito que foi homenageado durante a solenidade.

A solenidade contou com o lançamento da edição especial do Selo ‘Cuiabá 300 Anos e do Carimbo Comemorativo’. Presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, explicou que a iniciativa de promover a sessão solene é de homenagear Cuiabá, falar dos anseios, desejos e necessidades.

“Nosso grande desafio é a geração de empregos, industrialização, trazer ferrovias para Cuiabá, para sermos um grande eixo de interligação e desenvolvimento. Temos muito a comemorar e também a refletir nesses 300 anos de Cuiabá. Vamos celebrar a Cuiabá que fez 250 anos pequena, sem estrutura e registrou um grande crescimento nos últimos 50 anos”, avaliou.

O senador Wellington Fagundes foi um dos parlamentares que propôs a sessão realizada na Assembleia Legislativa. Lembrou do momento especial para Cuiabá, e que o momento é de reverenciar o passado, discutir o presente e planejar o futuro.

“O povo cuiabano tem sim muito a festejar. Contudo, não devemos dispensar a reflexão que se impõe diante de uma metrópole que convive com um crescimento vertiginoso”.

Para o presidente da Câmara Municipal, Misael Galvão, cada obra realizada em Cuiabá e no Estado é motivo de felicidade para as comunidades. “Cada obra que é levada para os bairros pela Prefeitura ou Governo, eu comemoro. Sei o que representa para a população simples, o quanto precisamos de obras e ações do poder público”.

A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, também participou da solenidade.

Assessoria da Prefeitura

