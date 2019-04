Prefeito de Vera diz que produtores podem ficar tranquilos por que o asfalto da MT 140 é realidade

Publicado por: Rosano Almeida

O prefeito de Vera Moacir Giacomelli, esteve em Cuiabá nesta semana onde se reuniu com o Vice-Governador do Estado de Mato Grosso Otaviano Pivetta, com o Deputado Estadual Dilmar Dal’Bosco e demais autoridades. A reunião foi realizada para definir a situação da obra de asfaltamento da MT-140 que liga as cidades de Vera e Santa Carmem. O convênio entre o Município de Vera e o Governo deve ser celebrado nos próximos 15 dias. O trecho que será asfaltado tem aproximadamente 30,5 quilômetros.

Esta obra é fruto do trabalho e da preocupação constante dos Prefeitos de Vera Moacir Giacomelli, e de Santa Carmem Rodrigo Audrey Frantz. De acordo com o Giacomelli o convênio que será celebrado entre a prefeitura e o governo do estado deve ser assinado nos próximos 15 dias. “A MT 140 é um trabalho de varios anos, começamos a buscar essa obra na minha outra gestão de 2008 a 2012 e agora novamente estamos em busca desse asfalto da MT 140. Por que é uma necessidade do nosso município e da cidade de Santa Carmem. E como a seca está chegando estive em Cuiabá esta semana e em contato com o vice-governador, o entendimento é que nesses próximos dias nós vamos assinar o convênio, que nada mais é que um contrato celebrado entre a prefeitura de Vera e com o Governo do Estado de Mato Grosso para ser efetivada a licitação via Administração de Vera, após a licitação feita vamos dar ordem de serviço para a empresa ganhadora para iniciar a obra”, destacou o prefeito.

Ainda de acordo com o Moacir, a ideia é que as obras de asfalto sejam iniciadas até meados de junho ou início de julho. Após seu início ela deve ser concluída até outubro do ano que vem. Nos próximos dias o chefe do executivo de Vera, deve retornar a capital do estado para definir os últimos detalhes. “Gostaríamos de pedir para os produtores rurais que estão ansiosos e querem saber como está o andamento do asfalto da MT-140, que fiquem tranquilos porque o asfalto é uma realidade vai começar este ano e até outubro do ano que vem a obra tem que estar encerrada e o trecho asfaltado”, concluiu o gestor.

Com a obra de asfalto realizada entre os municípios, os moradores de ambas as cidades irão se beneficiar e também a população que necessita se deslocar entre as cidades e para fora do estado. Pois existe a possibilidade dos cidadãos ganharem uma nova linha de ônibus. O asfalto da rodovia trará melhorias e mais segurança para os agricultores na hora de escoar as safras. Isso sem contar na tranquilidade e comodidade que a população terá em poder transitar por trechos totalmente asfaltados.

