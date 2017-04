Prefeito de Rondonópolis participa de instalação da sede do Incra

Na manhã desta terça-feira (11.04) em Rondonópolis foi inaugurada a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), um posto para dar suporte aos assentados e produtores da agricultura familiar na cidade. Representantes nacionais e estaduais da instituição, prefeito Zé Carlos do Pátio, lideranças de assentados e da região sul, vereadores e população prestigiaram o evento.

Localizada no centro, na Rua João Pessoa, 154, a unidade vai atender milhares de assentados. Segundo Rogério Arantes, representante da presidência nacional do Incra, a grande preocupação do Incra neste momento do país é para que a reforma agrária continue, pois refletirá em um grande aspecto social e consequentemente no crescimento da economia. Da mesma forma em Rondonópolis, a sede seguirá com os trabalhos para que tomem corpo e sigam com o projeto.

“Rondonópolis e região conta não apenas com a força do agronegócio, mas com a força da agricultura familiar. A reforma agrária não vai parar, estamos vindo fortemente com a titulação das pessoas que há anos estão na terra e estão sem segurança jurídica”, destaca o diretor do Incra, Rogério Arantes.

O prefeito comemorou a conquista, pois sempre batalhou e defendeu a reforma agrária desde que entrou na vida política. Para ele, a vinda do Incra é resultado da força das entidades, dos políticos e de uma administração voltada a preocupação com os assentamentos, com as pessoas.

“Há anos tento trazer o Incra para Rondonópolis. Estou em um momento positivo, pois esse dia é um marco para a história da cidade”, comemora o prefeito que adiantou que em breve haverá cinco áreas que serão desapropriada para a instalação de mais de 300 trabalhadores.

Pátio celebra o fato de o trabalhador contar com a nova sede para várias frentes de trabalho como regularização, assentamentos e outras atividades. “Agora o pequeno produtor vai poder resolver tudo por aqui, vai deixar de ir à Cuiabá. É uma vitória para todos nós”, diz o prefeito.

Assessoria da Prefeitura

