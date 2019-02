Prefeito de Livramento recebe candidata que representará o município no Miss MT

Da Reportagem

O prefeito de Nossa Senhora do Livramento Silmar de Souza (PSDB), recebeu na última quinta-feira (31.1) em seu gabinete, a candidata a Miss Mato Grosso Natália Andressa Silva Gomes. Na ocasião Souza fez a pré-coroação da jovem que estava acompanhada do colunista social Warner Willon.

A visita da modelo em terras livramentense teve como objetivo divulgar a sua participação no Concurso Miss Mato Grosso, que acontece no dia 14 de fevereiro. Ela vai representar a cidade dos papa-bananas na seletiva avaliação de beleza, etiqueta, e demais análises que envolvem conhecimentos gerais, entre outras questões, em meio a outras candidatas de diversos municípios do estado.

Natália Andressa é natural de Paranatinga, mas decidiu concorrer representando o município livramentense por demonstrar tamanha admiração pelo lugar. “É uma cidade pequena, porém formada de gente hospitaleira. Comecei a amar esse pequeno lugar após conhecer o carnaval banana-folia, uma das festas de momo mais tradicionais de Mato Grosso”.

Natália tem 23 anos, 1.78 de altura e pesa 60 kg. Para dedicar mais a passarela, ela resolveu suspender temporariamente o curso de graduação em enfermagem.

A garota demonstra uma beleza escultural, porém, carrega uma história que contrasta com os padrões de uma candidata a se tornar modelo. Ela discorre que desde pequena era gordinha, e ser modelo sempre foi um grande sonho. Mesmo não estando nos padrões da beleza cobrada nas passarelas, Natália disse que mesmo assim decidiu participar do seu primeiro concurso aos 14 anos, como Garota Estudantil na cidade natal, Paranatinga.

“Foi uma experiência maravilhosa, mas depois disso fui engordando, engordando, e aos 18 anos cheguei a pesar 98 kg. Um dia fui me arrumar para jantar com minha família, e vi algo diferente naquele momento. Percebi que eu tinha que fazer algo por mim após olhar no meu guarda-roupas e verificar que quase todas minhas vestimentas estavam pequenas e já não comportavam meu corpo. Roupas que antes ficavam bonitas, parecia que diminuíram. Nesse instante chorei muito olhando no espelho”, se emociona.

Desse dia em diante, Natália conta que decidiu partir para uma mudança radical dando início a dietas. “Claro, ajudei tomando remédios para emagrecer e fui conseguindo, fui acreditando em mim novamente, acreditando que eu poderia fazer o que eu quisesse porque todos nós somos capazes. Em quatro meses emagreci 26 kg, foi onde voltei a participar de concursos de Miss. Mas, ainda eram 72 kg e eu ainda não estava nos padrões. Dai pra frente fui me dedicando e participando de outros concursos, até mesmo pra adquirir mais experiências.”

Confiante que poderá ser sair bem representando a cidade de Livramento, Natália ressalta: “será maravilhoso se eu consegui trazer a coroa do Miss Mato Grosso Be Emotion para esta querida cidade. Já pensou? Com esse título a singela cidade livramentense vai ter muito mais visibilidade, ainda mais por ser uma cidade turística, consequentemente o turismo irá aumentar ainda mais.”

A candidata também conta que atualmente faz alguns trabalhos como modelo fotográfico, e também confessa ser empreendedora da Polishop. “Se eu for eleita Miss Mato Grosso Be Emotion 2019, quero ser a porta voz de todas as mulheres, porque podemos ser quem quisermos, é somente ter coragem e fé, e o mais importante, nunca desistir dos sonhos, por mais que eles sejam difíceis!”

Ao finalizar Natalia diz fazer academia, e amar a aula de zumba, ouvir músicas e andar de bicicleta. Confessa ainda acreditar piamente no fator amor.

Durante o encontro o prefeito Souza parabenizou a jovem e desejou sucesso nesse tamanho desafio, e se mostrou honrado e feliz por Natália estar muito bem representando a cidade dos papa-bananas.

Vale ressaltar que o colunista social Warner Willon tem ‘Know-who’ nesse tipo de evento, e frequentemente consegue surpreender o público com uma maneira diferenciada de mostrar a beleza e a simpatia feminina, e vê em Natália oportunidades de se conseguir grandes conquistas.

Assessoria

