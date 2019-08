Prefeito de Cuiabá recebe Embaixador do Chile

A Embaixada Chilena no Brasil está realizando visitas oficiais em todas as capitais dos Estados brasileiros

Publicado por: Rosano Almeida

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu o embaixador do Chile, Fernando Schmidt, para uma visita de cortesia à Prefeitura, na quinta-feira (8). Durante o encontro falaram sobre a proximidade estratégica entre os países e apontaram para a possibilidade de realização de parcerias.

A Embaixada Chilena no Brasil está realizando visitas oficiais em todas as capitais dos Estados brasileiros. “O primeiro desafio é levar a informação, e começar um intercâmbio entre os países alinhando tudo que é for possível para desenvolvimento de ambos”, disse o embaixador.

De acordo com ele, o segmento turístico pode ser o início dessa relação, uma vez que os Chilenos pouco conhecem o estado Mato Grosso. “A região, pelo pouco que percebi é exuberante e isso o povo chileno desconhece. Ficamos muito concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro quando se trata de Brasil.”

Durante o encontro Pinheiro lembrou a presença dos chilenos no período da Copa do Mundo de 2014 e a recepção do povo cuiabano com os turistas em um momento épico para a história da população.

Assessoria da Prefeitura de Cuiabá