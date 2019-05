Prefeito de Cuiabá recebe a visita dos festeiros do Senhor Divino

A Festa do Senhor Divino é uma das manifestações mais expressivas da religiosidade tradicional mato-grossense

Publicado por: Rosano Almeida

O prefeito Emanuel Pinheiro recebeu na tarde desta segunda-feira (27.05) a visita do imperador e da imperatriz da Festa do Senhor Divino Espírito Santo de 2019. Este ano a imperatriz da festa é a empresária Marilene Maggi Scheffer e o imperador, o ex-prefeito de Cuiabá e ex-senador da República, Rodrigues Palma. Os festeiros também estavam acompanhados do Padre Edimilto Santos que aproveitou para abençoar os trabalhos do Executivo Municipal no ano do aniversário do Tricentenário da cidade.

“É um imenso prazer contribuir para a continuidade dessa tradição, da devoção ao Divino Espírito Santo. Nesses trezentos anos de história da nossa querida Cuiabá, temos orgulho de como prefeito do município, tendo como padroeiro o Senhor Bom Jesus de Cuiabá, levar adiante essa festa cristão, de fé e devoção do povo cuiabano. O imperador, a imperatriz e os festeiros, são homens e mulheres que simbolizam a nossa cuiabania. Em meu nome e da primeira-dama é um prazer enorme estar aqui neste momento podendo receber essa tradição religiosa do povo cuiabano. Isso é Cuiabá, é a cultura, é a devoção, é a fé”, disse o prefeito ao saudar os festeiros.

Rodrigues Palma afirmou que um dos pontos fortes cultura cuiabana é a religiosidade da população. “O Senhor Divino está incorporado em nós cuiabanos, não só de festa, mas principalmente a cultura. Essa entrega da coroa ao prefeito representa esse respeito à cultura cristã de Cuiabá, o que quer dizer que somos comandados por ele, isso é a tradição. Eles são os verdadeiros donos da festa”, declarou o imperador.

A imperatriz da festa comentou a importância de estar participando desta festa grandiosa. “Queremos agradecer ao prefeito que não mediu esforços e prontamente se dispôs a nos ajudar e a todos os presentes que ajudaram a reforçar nossa cultura”, frisou ela.

O gestor ainda lembrou que a festa do “Divino Espírito Santo” entrou no calendário oficial de Mato Grosso a partir de um projeto de lei de sua autoria enquanto deputado estadual e aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa.

Senhor Divino

A Festa do Senhor Divino é uma das manifestações mais expressivas da religiosidade tradicional mato-grossense, cuja celebração é datada desde os tempos do Brasil Império. O tradicional festejo ocorre todos os anos em Cuiabá, 50 dias após a Páscoa. Esse ano, a festa comemora 190 anos de tradição. Os festejos serão realizados nos dias 07, 08 e 09 de junho. A visita ao paço municipal abre as comemorações. Nos próximos dias, a bandeira vai percorrer as ruas de Cuiabá e haverá novena na Catedral diariamente, de segunda a sexta, às 19h.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews