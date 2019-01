Prefeito da Capital consolida parceria com a Polícia Militar

O encontro teve o objetivo de discutir a ampliação das parcerias existentes entre Município e Estado, na questão da Segurança Pública Da Assessoria

Fortalecendo a harmoniosa parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e a Polícia Militar do Estado, o prefeito Emanuel Pinheiro recebeu, na última sexta-feira (25.01), no Palácio Alencastro a visita de cortesia do novo comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Jonildo José de Assis. O encontro teve o objetivo de discutir a ampliação das parcerias existentes entre Município e Estado em assuntos relacionados à Segurança Pública.

Também estiveram presentes na reunião, o secretário municipal de Ordem Pública, Leovaldo Sales e os coronéis da PM Henrique Santos e Wesney de Castro Sodré.

A consolidação na parceria das duas instituições, por meio do Termo de Cooperação da Jornada Voluntária, assinado em abril que 2017, resultou na diminuição considerável das ocorrências criminais nos últimos dois anos e contribuiu significativamente para o aumento na sensação de segurança da população.

“A parceria firmada com a Polícia militar busca otimizar o emprego destes agentes da segurança e melhorar os índices em locais com maior vulnerabilidade”, afirmou o prefeito.

Na ocasião, o chefe do Executivo destacou a sua admiração pelo papel da instituição e a importância de manter um diálogo próximo, colocando sua gestão à disposição dos militares. “Vamos dar continuidade nesta parceria para os próximos dois anos, com a permanência da Jornada Voluntária em Cuiabá potencializando nossas ações coordenados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública”, disse.

De acordo com o Cel da PM Assis, uma de suas estratégias à frente do comando-geral será intensificar as ações do 1° Comando Regional – o CR 1 é o maior dos Comandos Regionais do Estado, agrega vários batalhões, companhias e pelotões da PM de Cuiabá e cidades como Chapada do Guimarães e Santo Antônio de Leverger, com mais de 1,3 mil policiais.

“Vamos fazer um trabalho diferente começando com a potencialização das ações do 1° Comando Regional. Se a Capital vai mal, reflete em todos os municípios, então vamos trabalhar preventivamente com frentes de trabalho da Rotam, com a Força Tática fazendo patrulhamento e atuando com inteligência e eficácia nas zonas críticas de Cuiabá”, pontuou o comandante-geral.

Atualmente no município 84 PMs trabalham em Jornada Voluntária garantindo policiamento ostensivo e preventivo em pontos estratégicos do município como praças centrais, parques, escolas municipais, unidades básicas de saúde, de pronto atendimento, Hospital São Benedito e Pronto Socorro.

As jornadas de trabalho abrangem no máximo 6 horas por dia, os salários pagos aos policiais pela Prefeitura variam entre R$ 19 e R$ 25 por hora trabalhada. Os valores pagos correspondem à graduação do profissional e obedecem a Portaria N° 244/2014 que estabelece e regulamenta a jornada dos policiais.

