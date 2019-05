Prefeito cumpre compromisso com servidores e concede 5,07% de RGA

Pinheiro lembra que a RGA foi um compromisso firmado com os servidores e que é cumprido todos os anos por sua gestão

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, determinou nesta quinta-feira (16.05), o pagmento de 5,07% de Revisão Geral Anual (RGA) para os servidores ativos e inativos do município.

O decreto, que será publicado no Diário Oficial de Contas que circula hoje, dispõe sobre a RGA do vencimento e do subsidio dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo Municipal.

“É um compromisso que fizemos com os servidores da Prefeitura de Cuiabá e que estamos honrando todos os anos. O pagamento da RGA representa valorização e respeito aos funcionários do Município e suas famílias. Como gestor, quero sempre o servidor ao meu lado, motivado, respeitado, valorizado, para juntos, levarmos as políticas públicas aos bairros da Capital”, afirmou o prefeito.

O texto do decreto estabelece que o vencimento e o subsídio dos servidores ativos e inativos da Prefeitura de Cuiabá ficam reajustados em 5,07%, acordados o período de inflação registrada no país, Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)/IBGE.

A revisão, prevista no decreto é concedida a título de revisão geral anual, assegurada pela Constituição Federal de 1988 e pela legislação municipal, e vigorará a partir de 1° de maio deste ano, respeitado o equilíbrio orçamentário. O decreto entra em vigor a partir desta quinta-feira, data de sua publicação. Com isso, os servidores já poderão contar com a RGA incorporado ao salário no pagamento referente ao mês de maio.

“Acima de tudo, a RGA é uma conquista dos servidores para assegurar o seu poder de compra diante das perdas inflacionárias. Por isso, garantimos esse reajuste todos os anos do nosso mandato e como prefeito, tenho trabalhado e prezado pelo respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com eficiência, zelo ao recurso público e mantendo o equilíbrio fiscal do município”, comentou Emanuel Pinheiro.

