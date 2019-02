Prefeito assina ordem de serviço para início das obras de requalificação do Cais do Porto

Por: Rosano Almeida

O prefeito da capital do Estado de Mato Grosso Emanuel Pinheiro, assinou no dia (20.02) a tão esperada e desejada a ordem de serviço para a autorização do início das obras de Requalificação do sonhado Cais do Porto, e tem o prazo contratual de 270 dias para sua conclusão, por um pacote de obras dos 300 Anos de Cuiabá-MT. O representante legal da X Nova Fronteira Construtora Ltda, empresa responsável pela execução e conclusão, garantiu ao prefeito desta capital que a equipe da mesma já começa os referidos trabalhos no dia (25.02), próxima segunda-feira.

“Essa assinatura representa não só o lançamento de mais uma importante obra para o desenvolvimento econômico, social, cultural e turístico do município, mas é também um resgate da cuiabania com o Porto, sendo essa região pioneira responsável por todo o processo de crescimento nesses quase 300 anos de história. Muitas coisas boas aconteceram nessa travessia do caudaloso Rio Cuiabá”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

A elaboração e construção do projeto foram viabilizadas graças ao trabalho realizado pelo chefe do Executivo Municipal, digo, o Prefeito Emanuel Pinheiro juntamente com o Ministério do Turismo do Governo Federal, e contou também com a habilidade de articular do senador Wellington Fagundes que não mediu esforço para recuperar a emenda da bancada federal que foi destinada para a obra. No total, serão investidos R$ 2.416.756,96 que terá o acompanhamento da execução da mesma, feita pela Secretaria Municipal de Obras Públicas desta capital, que tem como responsável pela pasta, o Sr. Vanderlúcio Rodrigues.

Em um futuro breve, o Cais do Porto terá uma área de lazer, área de contemplação da natureza, isso com anfiteatro, restaurante, mirante e elevador panorâmico. “Ver esse ponto, por anos esquecido, com as estruturas praticamente íntegras, que irá receber um local de entretenimento cultural para a população e para os turistas que visitam a nossa cidade é motivo de muito orgulho para a nossa administração”.

O Prefeito faz questão de sempre lembrar que esta gestão tem um caso de amor por Cuiabá, tudo que faz por esta capital, sempre foi feito com muito carinho e respeito. A gestão esta trabalhando para que juntos possamos construir uma Cuiabá mais bela, charmosa e humanizada e muito melhor para a população viver, sempre valorizando a quem vive e mora nesta terra de Pascoal Moreira Cabral”, frisou o Prefeito da Capital do Estado de Mato Grosso, Emanuel Pinheiro.

“É nossa missão o resgate das obras do Porto. Cuiabá cresceu e se desenvolveu de costas para o Rio. Essas obras irão permitir que a Capital cresça e se desenvolva de frente. É mais um presente à nossa linda e eterna Cidade Verde”, finalizou.

Diversos lideres comunitários se fizeram presentes, entre eles, os lideres, o Sr. Marcos Baiano, o Sr. Aloísio Lima e a Sr(a). Andrea Delgado.

