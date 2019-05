Prefeito anuncia entrega de trator para produtores de assentamento em cerimônia de entrega da CCU

Além da entrega do contrato de concessão de uso os produtores do Assentamento Alto Celeste receberam a notícia de que lhes será entregue um trator de 88 CV com grade aradora, carreta agrícola e ensiladeira

Publicado por: Rosano Almeida

Na manhã do dia (27.04), mais de 74 famílias de produtores rurais do Assentamento Alto Celeste de Vera receberam do INCRA e de autoridades o CCU (Contrato de Concessão de Uso), na cerimônia de entrega estiveram presentes o prefeito de Vera Moacir Giacomelli, o prefeito de Sorriso Ari Lafin, a primeira dama e secretária de Assistência Social de Sorriso Jucelia Gonçalves Ferro, o secretário de Agricultura de Vera Gilmar Weber, Superintendente do INCRA Carlos Eduardo Barbieri entre outras autoridades.

O superintendente do INCRA Carlos Eduardo Barbieri explica a importância deste documento para os pequenos produtores. “Esse é o início do processo de titulação. É o título provisório. Passado um tempo quando terminar a perícia de todo o projeto do assentamento Jonas Pinheiro, eles poderão receber o título definitivo da terra. Com esse documento os assentados terão acesso tanto nas linhas de crédito do INCRA, quando do PRONAF e das instituições bancárias. Esse CCU é um contrato que eles têm com o INCRA de respeitar e produzir a terra, manter ela produtiva e ter acesso a todas as políticas da reforma agrária e da agricultura familiar”, explicou Carlos.

No início deste ano após uma espera de mais de 14 anos, mais 54 contratos de concessão de uso foram entregues para os produtores do assentamento. Natalice da Rosa Dias é uma das agricultoras da localidade que foi contemplada com a CCU. Segundo ela agora pode lutar e progredir em sua terra. “Em primeiro lugar fazem mais de 14 anos que a gente mora aqui esperando por esse documento. E graças a Deus agora que eu posso ter mais firmeza para trabalhar. lutar e progredir aqui neste assentamento. É a primeira vez que eu ganhei uma terra, e não tem coisa melhor do que se ter uma terra para produzir, plantar, criar, colher e viver daquilo. E a entrega desse documento é a coisa mais maravilhosa que aconteceu para nós”, ressaltou a agricultora.

De acordo com o prefeito de Vera Moacir Giacomelli, o contrato precisa atingir 100% dos produtores. Além de fazer esta solicitação e falar de benfeitorias que têm sido feitas no assentamento o prefeito presenteou os pequenos agricultores. “Esse CCU chegou em boa hora. Eu lembro do Assentamento Califórnia que em um dia como esse, nós fizemos um ato e entregamos 123 CCUs e é isso que nós precisamos, aqui no Alto Celeste nós temos que contemplar 100% dos produtores. Quero agradecer ao INCRA no nome do Superintendente Carlos Eduardo (Xiru), por trazer este presente que este povo precisa, com isso virá uma ajuda com recurso extra para as famílias. E quero contemplar um pouco mais este assentamento, vou presentear os agricultores dentro de 90 dias eu quero entregar um trator de 88cv com grade aradora, carreta agrícola e ensiladeira, gente isso é um presente nem a SEAF (Secretário de Estado de Agricultura Familiar) entregou. Mas esse prefeito vai entregar”, concluiu o Moacir.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews