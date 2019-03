Prefeita participa da abertura oficial das comemorações dos 152 anos de Nossa Senhora da Guia

Diversos eventos foram programados pela direção da Paróquia Nossa Senhora da Guia até o dia 5 de maio

Centenas de devotos participaram na madrugada desta sexta-feira (08.03), da ‘Procissão de Penitência’, que abre oficialmente a programação de festividades de Nossa Senhora da Guia, padroeira de Várzea Grande, que neste ano completa 152 anos. A festa é o segundo maior evento católico realizado no Estado de Mato Grosso, e uma das maiores manifestações religiosa do município. A prefeita Lucimar Sacre de Campos, juntamente com o senador Jayme Campos, secretários municipais e vereadores, participaram da missa de abertura dos festejos católico.

“A festa de Nossa Senhora da Guia é um momento histórico em nossa cidade, é também a reafirmação da fé que nos move que transforma as nossas vidas e nos conduz no caminho da verdade. É também o momento de reflexão para que possamos conduzir Várzea Grande, com fé, determinação, coragem para a prosperidade e para o desenvolvimento socioeconômico e acima de tudo construir políticas públicas que vêm ao encontro das necessidades da população mais vulnerável”, destacou a prefeita.

Lucimar Campos disse ainda que neste dia 8 de março, temos muito que comemorar, além da abertura da festa de Nossa Senhora da Guia, comemora-se também o Dia das Mulheres. “Neste dia dedicado a nós mulheres, rogo a Deus e a Nossa Senhora da Guia para que possamos seguir em frente, com a determinação e força que todos nós temos, onde conseguimos conduzir nossas famílias e cidade para o bem e prosperidade”.

O senador Jayme Campos também manifestou a sua devoção a Nossa Senhora da Guia e disse que toda a sua família tem uma grande devoção e graça a padroeira de Várzea Grande. “Tenho muito orgulho de ser um filho da terra e toda trajetória da minha vida pública sempre manifestei a minha gratidão, devoção e fé em Nossa Senhora da Guia, como todos os várzea-grandenses. A cidade também comemora seus 152 anos de Fundação, o que me orgulha e muito por ter participado da evolução política deste município, que ajudei a coloca-lo com segundo melhor município do Estado em termos econômico e social, e hoje Lucimar Campos, devolve os trilhos políticos e administrativos desta terra querida ”.

Para a moradora do bairro Imperador, Iredenil Moraes da Silva, 65 anos, já virou uma tradição participar das festividades a Nossa Senhora da Guia. “Acordei às 4 da manhã para participar da procissão de penitência e ainda que meus pés ainda não estejam tão bem, fiz todo o percurso movida pela fé que eu tenho em Nossa Senhora da Guia. Fazem 40 anos que participo dessa manifestação a nossa senhora a quem eu dedico várias graças alcançadas”, relatou.

Com 81 anos, o senhor Benedito Carmo de Campos, morador do bairro Limpo Grande, região rural, também fez questão de percorrer as ruas de Várzea Grande na procissão de penitencia. “Nossa Senhora da Guia sempre foi a nossa santa de devoção e enquanto vida e saúde eu tiver, vou continuar participando dessa grande festa”, completou.

A prefeita de Várzea Grande e o senador Jayme Campos foram os escolhidos para no ato final da cerimônia religiosa coroar Nossa Senhora da Guia.

PROGRAMAÇÃO: Diversos eventos foram programados pela direção da Paróquia Nossa Senhora da Guia. De 09 de março a 07 de abril a bandeira com a imagem da mãe de Jesus estará percorrendo várias avenidas e ruas da cidade, além das paróquias e órgãos públicos.

De 25 de março a 23 de abril os devotos estarão fazendo visitas à diversas regiões da cidade e também nas comunidades rurais.

De 26 de abril a 04 de maio será realizada a novena da padroeira com missa de segmentos sociais, na igreja de Nossa Senhora do Carmo. Neste dia também haverá a carreata de Nossa Senhora da Guia (8h), missa da Juventude (18h30) e a abertura da feira gastronômica, artesanal e cultural. Já às 21h show artístico com o grupo Amigos Banda Show.

No dia 05 de maio haverá Alvorada (5h30) com fogos e musicas marianas; Procissão com saída da Igreja Nossa Senhora da Guia (8h); Missa Festiva no Centro de Evangelização e Eventos Padre Aldacir Carniel (Cepac); Feira Gastronômica e Cultural (11h30); Apresentação da Orquestra do Instituto Jaiminho; Apresentação Artística do grupo Real Som; Festival de Prêmios (17h) e Missa de Encerramento das Festividades na Igreja Nossa Senhora do Carmo (19h30).

