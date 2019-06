Prefeita entrega certificados de agradecimento aos participantes do desfile cívico-militar

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, juntamente com o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sílvio Fidelis, participou nesta manhã (31), da entrega de Certificados de Participação e Agradecimento, a todas as escolas, entidades governamentais e instituições não governamentais que participaram no dia 15 de Maio – data em que se comemorou o aniversario da cidade – do desfile cívico-militar.

“O ato é de valorizar a iniciativa dos participantes, e também um momento de agradecer pela participação de todos no desfile cívico-militar, que encerrou as programações em torno dos 152 anos de Várzea Grande. O evento foi marcado por momentos de surpresas e de muita alegria. Porém a participação de todos os parceiros no desfile de 2019, foi uma demonstração de união, parceria, e na certeza de que juntos se faz mais pelo várzea-grandense. Temos muitas obras que já entregamos à população, e este ano de 2019 é especial, pela quantidade de obras em andamento nas áreas da saúde, educação e infraestrutura. Tudo para melhorar a qualidade de vida e na promoção do bem estar de todos”, destacou Lucimar Campos.

Segundo a prefeita o desfile oficial foi demonstração do desempenho da educação no ensino aprendizagem de tudo o que ocorre no âmbito escolar. “Lançamos um desafio aos nossos educadores, de promoverem a ‘Escola Evolutiva’, na Construção da Excelência, no Plano Municipal de Educação. O que vimos no desfile cívico foi justamento todo o aprendizado de nossos alunos, o empenho, o entusiasmo neste processo educacional. E reconhecer é uma forma de agradecer o alunado”, completou a prefeita.

Segundo o secretário de Educação, Sílvio Fidelis, o desfile das escolas, especificamente, da Rede Pública Municipal, teve por objetivo mostrar ao público as ações que estão sendo realizados nas unidades escolares, bem como as experiências que estão alcançando anualmente, resultados efetivos e que tem contribuído para o aprendizado dos alunos.

“Com certeza esses últimos anos o município conseguiu melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e tudo isso se deve muito aos programas como Escola de Tempo Ampliado que hoje atende alunos de 17 unidades escolares com a inclusão de atividades realizadas pelos estudantes no contra turno escolar”.

“O desfile levou para a Couto Magalhães 3.200 pessoas, com total organização, e o sucesso desse evento se deu muito pelo trabalho coletivo de todos os servidores da Prefeitura Municipal. Reconhecemos o trabalho de todos os envolvidos na preparação do desfile cívico-militar que neste ano contou com a participação de 40 equipes entre escolas municipais, estaduais, instituições não governamentais, além da Polícia Militar e da Guarda Municipal”, elogiou o secretário.

A diretora da Escola Municipal de Educação Básica – EMEB – Salvelina Ferreira da Silva, professora Ivete Porto, destacou a importância do desfile cívico-militar em um momento, onde a Administração Municipal, em especial o setor da Educação, está passando por transformações evolutivas, e que esse sentimento é percebido não somente pela comunidade escolar, mas por toda a população que reconhece o esforço e os investimentos que estão sendo aplicados no setor. “Estamos atentos a essas transformações e sentimo-nos imensamente felizes por participar de todo esse processo de desenvolvimento ocorrido na educação municipal”.

O tenente-coronel da Polícia Militar, Enio Teixeira da Silva foi responsável por um dos momentos mais marcantes do desfile. Ele conseguiu desviar os olhares da população que acompanhou o desfile, com voos rasantes do helicóptero do Ciopaer – Centro Integrado de Operações Aéreas. “Foi uma honra em participar do desfile de comemoração ao aniversário de Várzea Grande, principalmente, porque esse é um momento que chama a atenção, das crianças, e que mesmo do alto podemos sentir a vibração de todos. É um momento de aproximação e acolhimento por parte da população. É gratificante também podermos estar aqui para receber esse reconhecimento pelo serviço prestado, e o mais importante, que está sendo feito de forma de reconhecimento”, elogiou.

Durante o evento o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sílvio Fidelis, disse que todos os temas propostos pelo desfile, são amplamente discutidos e pesquisados durante o ano todo, por isso o resultado não poderia ser diferente, foi marcado por sucesso. “Para reforçar o civismo que o município de Várzea Grande vem despertando, o desfile de 2020, terá como tema o Hino de Várzea Grande. As escolas vão estar sendo preparadas nas várias disciplinas, onde o tema será abordado e estudado, para que no ano de 2020, seja mais um desfile atraente, com as simbologias do civismo empregadas na evolução do desfile”, anunciou o secretário.

Assessoria da Prefeitura

