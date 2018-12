Prefeita enaltece servidores públicos em confraternização natalina

Na tarde desta quinta-feira (20.12), os servidores municipais da Prefeitura de Várzea Grande participaram da Confraternização de Natal das 17 Secretarias Municipais. A festa natalina de integração reuniu centenas de servidores em um momento mágico de muita paz, amor, alegria, lazer e entretenimento.

Na ocasião foi realizado o sorteio de amigo secreto entre secretarias com a troca de presentes natalinos para os servidores de cada Pasta.

O evento aconteceu em frente ao Paço Couto Magalhães e contou com as presenças da prefeita Lucimar Sacre de Campos, do vice-prefeito José Hazama, do senador eleito por Mato Grosso, Jayme Veríssimo de Campos,secretários municipais e funcionários da administração pública direta e indireta.

Este acontecimento social é mais uma prova de que esta gestão está valorizando verdadeiramente o servidor público municipal. “Confraternizar é externar sentimentos de carinho, respeito e fraternidade. É por tudo isso que a nossa gestão adotou esta postura de união deste grupo de homens e mulheres, nossos queridos servidores públicos, que muito tem contribuído para a melhoria substancial da qualidade de vida da nossa sociedade”, afiançou a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Lucimar Campos fez questão de enaltecer os feitos de cada secretário municipal e estendeu os agradecimentos a todos os colaboradores de cada Pasta da Administração Pública.

“Para o ano de 2018 foram estipuladas metas de trabalho para todos cumprirem, conforme o Plano de Trabalho Anual, e o surpreendente é que todas as secretarias cumpriram na risca o que estava estabelecido para cada uma. Não há como fazermos uma boa administração, sem ter pessoas comprometidas com ações que beneficiem nossa comunidade. Por isso, essa confraternização para agradecermos nossos servidores, parceiros, que não medem esforços, ajudando significativamente nossos munícipes. A união e integração de todas as secretarias municipais estão elevando Várzea Grande para patamares de referência nacional, em todos os quesitos, seja educacional, saúde, mobilidade urbana, entre outros, que refletem por uma gestão moderna e eficaz, e consequentemente gera progresso e a evolução da nossa cidade. Tudo isso só foi possível devido ao empenho e dedicação dispensados pelos servidores em seus respectivos órgãos. Esta festa celebra o crescimento vertiginoso e expressivo de uma sociedade justa e igualitária”, pontuou a prefeita Lucimar.

A prefeita Lucimar, falou ainda da importância do trabalho exercido pelas secretarias para a população e agradeceu o empenho individual de cada servidor. “O ano de 2018 foi de muitos esforços e conquistas. Tenho certeza que no próximo ano conseguiremos obter mais recursos para fortalecer a gestão e maximizar ainda mais os serviços oferecidos aos várzea-grandenses”, disse.

Ela falou sobre os investimentos que foram aplicados em todos os segmentos da Administração Pública o que tornou Várzea Grande em um lugar melhor para se viver. “Temos possibilitado grandes avanços, sob a perspectiva de planejamento estratégico e orçamentário, o que resultou em um município com canteiro de obras nos quatro cantos da cidade, seja de mobilidade urbana, infraestrutura, construção e reformas de unidades escolares, capacitação e aumento do piso salarial de professores, somados também a construção de equipamentos públicos na área da saúde com a aquisição de aparelhos modernos e sofisticados, medicamentos, implantação de programas sociais, que implementaram e resgataram a dignidade de vida do cidadão e bem estar social”, destacou agradecendo a presença de todos servidores, que participaram da confraternização.

A prefeita ressaltou o grande trabalho que os servidores realizam no dia a dia da cidade. “Nossa administração também tem como prioridade a valorização dos servidores municipais, por isso é um orgulho realizarmos esta confraternização, desejo a todos um Feliz Natal e 2019 de muitas realizações, paz e prosperidade”, concluiu.

Secom/VG

Twitter: @estrelaguianews