Postos do Centro-Oeste registram variação de 8% para gasolina em 2019, revela Ticket Log

Primeiras análises de dezembro já sinalizam nova alta para o combustível, com o preço do litro vendido à média de R $ 4.706; em novembro, o avanço foi de 0,6%

Publicado por: Rosano Almeida

Os motoristas do Centro-Oeste pagam 8% mais caro pelo litro da gasolina em 2019, revelam o novo aumento do Índice de Preços do Registro de Preços (IPTL). O estudo analisou o comportamento dos preços dos combustíveis de janeiro a novembro, e também revela que, no mês passado, o litro de combustível voltou a avançar 0,6% nas bombas e vendeu R $ 4.561. Ao longo do ano, o valor do diesel registrou variação de 7%, e o etanol, de 6,5%.

“Analisando o comportamento dos preços no Centro-Oeste durante o ano, uma gasolina foi o combustível que apresentou a maior variação na região, com o maior valor registrado em maio e o litro vendido à média de R $ 4,76, ante os R $ 4,42, encontrado nas bombas em fevereiro. Uma variação que fica na próxima média nacional da gasolina, que foi de 9% ”, comentou o Diretor de Mercado Urbano da Edenred Brasil, Douglas Pina. O menor valor registrado para o etanol foi em fevereiro, com o litro comercializado em R $ 3.020. O preço é 6,5% menor que a média encontrada nos postos em novembro, de R $ 3.217. A alta para combustível no mês passado foi a segunda maior elevação de todo o País, um avanço de 1,9%, sem comparação com outubro.

Sobre o comportamento dos preços em novembro, nenhum recurso para Estado, os motoristas de Mato Grosso voltaram a pagar os maiores valores para gasolina (R $ 4.691), diesel S10 (R $ 4.235) e diesel comum (R $ 4.173). Já as bombas de Goiás têm os melhores preços para quem abastece com diesel comum e diesel S10. Os valores médios desses gastos no Estado ficaram em R $ 3.844 e R $ 3.946, respectivamente. O Distrito Federal segue liderando o ranking de menor valor médio para gasolina, com valor de venda de R $ 4.423. Já os motoristas de Mato Grosso do Sul pagam pelo etanol mais caro da região, com média de R $ 3.599.

No contexto nacional, em 2019 o preço das variações de variação média até 9%, quando analisados ​​os valores médios para todo o país em cada mês. Já não há registro do Estado, quando o estudo compara o menor e o maior valor registrado para cada tipo de combustível, essa variação chega a 66%. Foi o caso do etanol, que em São Paulo, em julho, foi vendido à média de R $ 2.584, ante R $ 4.299 de maio, encontrado nos postos do Rio Grande do Sul. Outro dado destacado pelo IPTL é que 89% dos Estados Unidos têm mais da metade dos seus municípios com valores acima da média estadual para gasolina. Com o etanol, o comportamento não é diferente, por 78% dos municípios com preços acima da média para o seu estado.

O IPTL é um índice mensal de preços de acessórios levantados com base nos suprimentos vendidos em 18 mil postos credenciados pelo Ticket Log

S obre a Ticket Log A Ticket Log integra a Divisão de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil

