Publicado por: Rosano Almeida

No dia 22 de fevereiro de 2019, aconteceu a Posse da nova diretoria do Núcleo Apejotista Liberdade e Progresso – nº 60, Oriente de Cuiabá-MT, onde se fizeram presente o Venerável-Mestre Valdemi Olindo, com a presença do Secretário de Assuntos Paramaçônicos Adj. da APJ, José Marques Bons Olhos e representações dos Capítulos da Ordem DeMolay, Filhas de Jó, Fraternidade Feminina Guardiãs do Coxipó e também de convidados e familiares dos Apejotistas.

GOB MT

