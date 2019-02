Da Assessoria

A exposição Portadores de sentido – Arte contemporânea na Colección Patricia Phelps de Cisneros reúne 70 artistas de 16 países da América Latina e do Caribe, cujas obras foram adquiridas pela Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) entre 1990 e 2015. A exposição teve curadoria de Sofía Hernández Chong Cuy, ex-curadora de arte contemporânea da CPPC e diretora do Witte de With Contemporary Art Center em Roterdã, Holanda; Sara Meadows é a assistente curatorial desta mostra.

“É uma honra colaborar com o Museo Amparo na apresentação desta extensa exposição de arte contemporânea da Colección Patricia Phelps de Cisneros no México. O Museo Amparo e a CPPC compartilham o compromisso de promover o contato entre a arte contemporânea e um público amplo com um foco educacional. Agradeço à direção e à equipe do Amparo por criar esta maravilhosa oportunidade de compartilhar a arte contemporânea na América Latina com seus públicos”. Patricia Phelps de Cisneros.

“A importante missão da Colección Patricia Phelps de Cisneros de difundir e promover a apreciação e o prazer das expressões artísticas da América Latina de suas cinco áreas de foco – objetos etnográficos e obras de artistas viajantes, passando por nossa herança colonial para alcançar a arte moderna e contemporânea – entre diversos públicos, está ligada naturalmente ao Museo Amparo, que tem como finalidade a promoção, o estudo e a divulgação da arte pré-hispânica, dos vice-reinados, além da moderna e contemporânea do México particularmente e da América Latina em geral”. Ramiro Martínez Estrada, diretor do Museo Amparo.

A exposição

A premissa curatorial deste projeto centra-se nos diálogos entre a coleção de arte contemporânea e as outras áreas de pesquisa dentro da CPPC: arte moderna, arte colonial, artistas viajantes do século XIX e objetos etnográficos da bacia do rio Orinoco. Considerando os artistas contemporâneos como pensadores analíticos e sensíveis de seu ambiente que, juntamente com suas obras, são portadores de significado, Hernández Chong Cuy identificou quatro temas recorrentes para esta exposição:

Inserções: Teorias e métodos da etnografia

Excursões: Geografia e território

Ambientes concretos: O ambiente urbano

Mediações: O impacto social dos meios de comunicação de massa

O primeiro grupo, Inserções, com obras que tomam da etnografia suas metodologias e formas, inclui artistas como o pintor José Bedia (Cuba), cuja obra Mamá kalunga (1992) no início parece ser uma obra de abstração geométrica, mas com atenção observa-se um pequeno barco que faz referência aos navios negreiros que viajaram entre a África e Cuba. Outras obras-chave dentro deste grupo são a instalação de Laura Anderson Barbata (México) Santos y profetas (1995), o vídeo de Juan Manuel Echavarría (Colômbia) Bocas de ceniza (2003-2004) e Afro Charlie (2010) de Jorge Pineda (República Dominicana).

O segundo grupo, Excursões, que se concentra na geografia e no território, inclui Pablo Cardoso (Equador), Elena Damiani (Peru), Juan Carlos Araujo (Venezuela) e Manuela Ribadeneira (Equador), entre outros. Este tema inclui artistas especificamente inspirados nas tradições de expedições científicas para suas obras, como Adrián Balseca (Equador), Irene Kopelman (Argentina) e Paul Ramírez Jonas (Estados Unidos).

O ambiente urbano é o tema de interesse dos artistas do terceiro grupo, Ambientes concretos, que consideram o impacto que tem o desenho dos espaços e estruturas urbanas sobre as comunidades. As pinturas de cimento de Iosu Aramburu (Peru), a série Highway Folies de Pia Camil (México), as estruturas de concreto de Federico Herrero (Costa Rica) e a série de fotografias de Daniel Santiago Salguero (Colômbia) estão dentro das contribuições para este diálogo.

Os artistas do quarto e último grupo, Mediações, exploram o impacto da mídia de massa na sociedade e na identidade pessoal. Este grupo inclui obras como a fotografia de Aziz + Cucher (Estados Unidos, Peru/ Venezuela) Zoe (1995), o vídeo Help! por Alejandro Cesarco (Uruguai), (2002), Call Forwarding (2013) por Tania Pérez Córdova (México) e os vídeos de Jessica Lagunas (Guatemala) Para verte mejor (2005), Para besarte mejor (2003) e Para acariciarte mejor ( 2003), entre outros.

Alguns dos artistas incluídos na exposição Portadores de sentido gravaram cápsulas de áudio nas quais discutem seus trabalhos na exposição. Essas cápsulas estarão disponíveis nas galerias via telefone celular por meio de um link que poderá ser encontrado nos certificados de suas obras, bem como no site da CPPC, www.coleccioncisneros.org.

Um guia impresso que inclui imagens de obras e textos didáticos sobre as obras em Portadores de sentido acompanhará a exposição e estará disponível para compra no Museo Amparo.

A exposição Portadores de sentido – Arte Contemporânea na Colección Patricia Phelps de Cisneros será exibida no Museo Amparo em Puebla, México, de 9 de fevereiro a 22 de julho de 2019.

Além dessa colaboração, o Museo Amparo receberá duas obras da Colección Patricia Phelps de Cisneros como parte da rede de museus internacionais para os quais Patricia e Gustavo Cisneros doaram obras para ampliar sua missão de promover uma maior valorização da diversidade, sofisticação e a variedade da arte latino-americana, particularmente com uma abordagem educacional. A obra Call Forwarding (2013) da artista mexicana Tania Pérez Córdova que faz parte da mostra Portadores de sentido se unirá à coleção permanente do Museo Amparo, assim como a obra Person Leaning on his Elbow, un extra, (2012), também de Pérez Córdoba.

Para mais informações sobre Portadores de sentido, visite www.museoamparo.com, www.coleccioncisneros.org e as redes sociais com as hashtags #portadoresdesentido e #coleccioncisneros

Colección Patricia Phelps de Cisneros

A Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) foi fundada na década de 1970 por Patricia Phelps de Cisneros e Gustavo A. Cisneros e é uma das principais iniciativas culturais e educacionais da Fundación Cisneros. Com sede em Caracas e Nova York, a missão da CPPC é promover uma maior valorização da diversidade, sofisticação e variedade da arte da América Latina, bem como o estudo da arte latino-americana.

A CPPC alcança estes objetivos por meio da preservação, apresentação e estudo da cultura material da Ibero-América, do etnográfico ao contemporâneo. As atividades da CPPC incluem exposições, programas públicos, publicações, bolsas para pesquisa acadêmica e produção artística.

O site da coleção (www.coleccioncisneros.org) foi criado para oferecer uma plataforma de debate sobre as contribuições da América Latina para o mundo da arte e da cultura.

Museo Amparo

O Museo Amparo é uma instituição privada, fundada em 1991 em memória de Amparo Rugarcía de Espinosa por Manuel Espinosa Yglesias e sua filha Ángeles Espinosa Yglesias Rugarcía, por meio Fundación Amparo, com o compromisso de preservar, investigar, exibir e divulgar a arte pré-hispânica, da época dos vice-reinados, a moderna e contemporânea do México.

O Museo Amparo é considerado um dos centros culturais e de exposições mais importantes do México. Conta com salas para a exposição de seu acervo de arte pré-hispânica, bem como a coleção de obras de arte do vice-reinado e do século XIX. Apresenta um programa permanente de exposições temporárias nacionais e internacionais sobre arte contemporânea, além de um intenso programa de atividades acadêmicas, artísticas, educativas e lúdicas voltadas para diferentes públicos.

Para mais informações sobre os Portadores de sentido, visite www.museoamparo.com, www.coleccioncisneros.org e as redes sociais com as hashtags #portadoresdesentido e #coleccioncisneros

Fundación Cisneros

Colección Patricia Phelps de Cisneros

Fundadores

Gustavo A. Cisneros e Patricia Phelps de Cisneros

Presidente

Adriana Cisneros de Griffin

Diretor Emérito

Rafael A. Romero

Diretor e Curador Chefe

Gabriel Pérez-Barreiro

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews