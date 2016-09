Porque é importante desintoxicar o organismo

O grande objetivo de fazer uma dieta detox é reduzir ou eliminar o excesso de toxinas que se acumulam no organismo e que aceleram o processo de envelhecimento, além de também poder causar inchaço, dificultar o processo de emagrecimento e até causar espinhas. Além disso fazer uma dieta detox a cada 3 meses é importante para melhorar a atividade mental e a concentração, porque limpa também as toxinas acumuladas no cérebro.

Essas toxinas que podem se acumular estão presentes em herbicidas usados na agricultura, e em corantes e adoçantes de alimentos, além de também serem produzidas naturalmente no organismo durante situações de stress.

As Dietas detox, normalmente tem muitos alimentos verdes, por causa da clorofila que acelera ainda mais a eliminação de toxinas do corpo ajudando a acabar com a gordura acumulada.

Porque o detox ajuda a emagrecer

Durante a perda de peso, substancias inflamatórias e hormônios que estavam dentro do tecido gorduroso passam a circular no sangue, devendo serem eliminadas para reduzir a inflamação no corpo e regular as alterações hormonais que ocorrem durante o emagrecimento.

Assim, à medida que se faz uma dieta de emagrecimento, é importante fazer períodos de dieta detox para limpar o organismo e favorecer a continuação da perda de peso. Além disso, a alimentação detox também pode ser usada para preparar o organismo para comer uma dieta para emagrecer. Veja como fazer uma dieta detox.

Quando o corpo acumula toxinas

Além de ser importante para ajudar a emagrecer, a alimentação detox também deve ser utilizada para eliminar toxinas que se acumulam em situações rotineiras como:

Consumir alimentos que foram produzidos com agrotóxicos inseticidas, herbicidas, antibióticos, hormônios e outros medicamentos para tratar os animais e as plantações. Saiba os alimentos que tem mais agrotóxicos.

Consumir bebidas alcoólicas;

Fumar;

Não praticar atividade física;

Passar por situações de grande estresse;

Ter problemas como diabetes ou obesidade, infecções ou passar por cirurgias;

Tomar remédios com hormônios, como anticoncepcional.

Nestes casos, a dieta detox ajuda a eliminar o excesso de toxinas do organismo, melhorando o metabolismo corporal, combatendo a retensão de líquidos e melhorando o funcionamento do intestino.

Detox e Exercício Físico

Durante a prática de exercício físico ocorre a construção de mais massa muscular, e durante esse processo é produzido ácido lático, a substância responsável por causar dor muscular após a atividade física.

Nestes casos, a dieta detox ajuda eliminar mais rapidamente o excesso de ácido lático e de outras substâncias inflamatórias produzidas durante o exercício, fazendo com que a recuperação muscular seja mais rápida, o que melhora o rendimento nos treinos.

Principais Alimentos Desintoxicantes

Os principais alimentos com propriedades desintoxicantes e que devem ser consumidos com regularidade são:

Spirulina, uma alga marinha rica antioxidantes;

Couve , por ser rica em substâncias anti-inflamatórias que ajudam no funcionamento dos rins;

, por ser rica em substâncias anti-inflamatórias que ajudam no funcionamento dos rins; Probióticos , como iogurtes naturais e kefir, que melhoram a flora intestinal e o sistema imunológico;

, como iogurtes naturais e kefir, que melhoram a flora intestinal e o sistema imunológico; Sucos cítricos de limão, laranja, maracujá e abacaxi, por serem ricos em antioxidantes;

de limão, laranja, maracujá e abacaxi, por serem ricos em antioxidantes; Água , por ajudar a eliminar as toxinas através da urina;

, por ajudar a eliminar as toxinas através da urina; Gengibre , por ter forte ação antioxidante e anti-inflamatória;

, por ter forte ação antioxidante e anti-inflamatória; Alho, por conter o poderoso antioxidantes alicina.

Além de aumentar o consumo desses alimentos, para que a dieta detox realmente funcione deve-se evitar o consumo de bebidas alcoólicas, doces, carnes vermelhas e processadas, como salsicha e linguiça, e frituras.

