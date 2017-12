Por que desprendimento de iceberg gigante na Patagônia intriga cientistas

Um iceberg gigante que se desprendeu da geleira Grey, no sul do Chile, pegou de surpresa autoridades locais e está intrigando especialistas.

Funcionários da Corporação Florestal Nacional, entidade vinculada ao governo que responde pela política florestal do país, afirmam ter se deparado com o fenômeno na última segunda-feira.

O glaciar é uma das formações de gelo do Parque Nacional Torres del Paine, uma área formada por montanhas, lagos e geleiras na Patagônia chilena.

Encontrar blocos de gelo soltos na região não é incomum, mas esse caso foi classificado como “especial”.

De acordo com o glaciologista Andrés Rivera, há algum tempo não era visto um iceberg com características tão particulares.

“É um iceberg muito grande, por sua forma e dimensão”, disse ele, especialista do Centro de Investigações Científicas chileno.

O especialista detalhou quais características tornam esse iceberg tão inusitado:

1. Seu tamanho

Análises preliminares indicam que o iceberg tem cerca de 350 metros de comprimento por 300 metros de largura, o que significa uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados.

Para efeito de comparação, seria algo equivalente a 16 campos de futebol profissional.

“Sempre há a liberação de icebergs, mas essa geleira tem sofrido recuos e perdido massa praticamente durante todo o século 20. E isso se acelerou na última década”, observa Rivera.

No caso do glaciar Grey, o especialista atribui esse grande desprendimento à perda de massa do gelo originado recentemente.

EPA Imagem mostra bloco de gelo que se soltou da geleira Grey O bloco de gelo visto no Parque Nacional Torres del Paine tem o formato de mesa, considerado incomum para icebergs 1

2. Seu formato incomum

É muito comum a formação de grandes blocos de gelo ou icebergs, mas não como o visto nesta semana.

Ele tem uma forma muito retangular, ao contrário da maioria dos icebergs, que são muito irregulares.

“Em geral, eles (os icebergs) são menores e têm características complexas, mas não um formato de mesa. O nome desse tipo de iceberg é tabular. Não há muitos vistos com esse formato. É um fenômeno incomum”, explica Rivera.

Já foram registrados desprendimentos maiores que este na geleira Grey, especificamente em 1997 e 2011. A diferença é que nesses dois casos foram produzidas dezenas de icebergs, e não apenas um com esse formato.

“A grande surpresa deste caso é que se gerou um grande bloco tabular”, diz o glaciologista.

3. O risco de fragmentação

Enquanto esse iceberg permanecer como um bloco grande de gelo, ele não representa perigo.

Mas os especialistas acreditam que, ao ficar à deriva e sujeito a um derretimento natural, ele se fragmentará nas próximas semanas – e isso traz riscos.

Um deles é à navegação de embarcações turísticas, que representam uma das principais fontes de renda para a economia local.

“Esses lagos são visitados por milhares de turistas, e a presença de icebergs pode impedir e dificultar o deslocamento dessas embarcações”, disse Rivera.

O glaciologista Ricardo Jaña, do Instituto Antártico Chileno, concorda que o iceberg pode ser uma ameaça quando houver a desfragmentação, segundo apontou em um comunicado.

De 1945 até hoje foram perdidos cerca de 500 quilômetros quadrados na área de gelo da América do Sul, segundo Rivera, o que tem efeitos colaterais nas encostas de terra que estão descobertas.

“À medida que ocorrem esses desprendimentos, essas encostas ficam instáveis, e há a queda de rochas. É um risco geológico importante.”

