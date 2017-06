Pontos de cultura do estado do Rio vão começar a receber recursos

Com um atraso de quase três anos, 34 instituições do estado do Rio vão começar a receber recursos para desenvolverem projetos culturais. As entidades se tornaram pontos de cultura em 2014, por meio de um edital do programa Cultura Viva no Estado do Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira, os dirigentes das instituições finalmente assinaram o Termo de Compromisso Cultural, etapa que antecede a destinação dos recursos, agora liberados pelo Ministério da Cultura. O edital vai destinar seis milhões para projetos de dança, música, artesanato, capoeira, artes indígenas e de matriz africana.

O centro cultural Donana, que atua há 30 anos no bairro da Pian, em Belford Roxo, na baixada fluminense, é um dos contemplados. O diretor executivo da entidade, Vagner Nascimento, explica que alguns projetos tiveram que ser adiados em função do atraso no recebimento dos recursos.

A Superintendente de Cultura e Território da Secretaria de Estado da Cultura, Verônica Nascimento, explica que o atraso se deu em função do cenário político do país e do estado do Rio. Ela ressalta a importância do edital para a cultura fluminense.

As entidades contempladas pelo edital tem três anos para desenvolverem os projetos.

Agência Nacional

