Polinter prende foragido de operação do Gaeco de Minas Gerais

A Gerência Estadual de Polínter prendeu, nesta quarta-feira (21), um homem que era foragido da operação “Fênix”, deflagrada em dezembro de 2017, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Minas Gerais.

A prisão de Cleudison Chaves Santana, que exatamente hoje completou 39 anos, foi efetuada, com apoio da Diretoria de Inteligência, no Mercado do Porto, em Cuiabá.

O suspeito é dono de um posto de combustível na saída para Chapada dos Guimarães. Ele foi investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais por envolvimento na organização criminosa, desarticulada na operação que prendeu delegados, chefes de departamento, escrivães, investigadores da Polícia Civil de Minas, além de empresários, advogados e traficantes, investigados em crimes de corrupção, associação criminosa, roubos, falsidade ideológica e outros crimes em Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná.

O delegado da Polinter, Flávio Stringueta, disse que o Ministério Público foi comunicado da prisão e o preso encontra-se à disposição da justiça mineira.

PJC-MT

Twitter: @estrelaguianews