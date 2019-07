Policiais que salvaram bebê que se engasgou com chá de alecrim recebem homenagem

Publicado por: Rosano Almeida

Policiais Militares que salvaram o bebê João Lucas, de um mês e dois dias de vida, depois de o recém-nascido se engasgar com chá de alecrim, no dia 5 de Julho, em Guiratinga, foram homenageados na tarde desta sexta-feira (12.07) pelo Comando Geral da Polícia Militar, em Cuiabá.

O comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis, recebeu os policiais, acompanhados de seus familiares, e homenageou o tenente Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes; os soldado Gustavo Nunes Oliveira e Robson Mendonça Monteiro com um elogio formal.

O tenente Vinicius Goes, que veio receber a homenagem do comando-geral acompanhado da esposa Sara Goes e da filha Lívia, de um ano e seis meses, relembrou o dia do atendimento como a ocorrência mais emocionante de sua carreira militar.

“Quando eu vi o João Lucas expelir o líquido no meu braço e voltar a respirar, a sensação foi de alívio e dever cumprido. Já prendi muita gente, mas essa ocorrência foi com certeza uma das mais marcantes pra mim que sou pai.”, contou.

O tenente lembrou ainda que ficou surpreso com a repercussão do salvamento do bebê na imprensa e revelou a satisfação da equipe de policiais em receber o reconhecimento do comandante–geral da PM.

“Eu estive na última quarta-feira com o bebê que salvei, o João Lucas e eu fiquei tão feliz em ver essa criança saudável, com todo o futuro pela frente. Esse elogio formal da PM nunca vou esquecer”, disse.

A esposa dele, Sara Goes, relembrou o dia da ocorrência. “Meu marido chegou em casa bem emocionado, dizendo que tinha salvo um bebezinho muito pequeninho. Essa homenagem é uma honra, o meu marido merece, ele se entrega à Polícia Militar. O reconhecimento é bom para mostrar para as pessoas que os policiais atendem qualquer o ocorrência e que a população confia no trabalho deles também”, diz a esposa do policial

Relembre o caso

Na tarde de sexta-feira (05.07) um bebê de um mês e seis dias vida foi salvo por um policial militar, depois se engasgar com o chá de alecrim que era servido pela mãe da criança, em Guiratinga.

o avô da criança foi até o 2º Pelotão de Polícia Militar pedir ajuda dos policiais para socorrer o neto recém-nascido. O tenente Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes, que atendeu o bebê, chegou à residência da família, no bairro Areão e percebeu que a criança apresentava sinais de asfixia e que estava ficando roxa.

O policial de imediato colocou o bebê de bruços, deitado em cima do antebraço e usou o dedo médio e o indicador para dar leves tapas de pressão nas costas do bebê.

Ao voltar a respirar, o bebê foi encaminhado pelos militares imediatamente para o Hospital Oswaldo Cruz, onde recebeu os cuidados necessários. A criança foi submetida a um processo de aspiração do restante do liquido engasgado, fez exame de raio-x nos pulmões, em que foi descartada alguma complicação. No mesmo dia, o recém-nascido recebeu alta médica e pode voltar para casa.

Assessoria da PM/MT

Twitter: @estrelaguianews