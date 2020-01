Policiais da Força Tática prendem suspeitos de roubos e tráfico de drogas em Sorriso

Publicado por: Rosano Almeida

Policiais da Força Tática de Sorriso (a 420 km de Cuiabá) prenderam cinco suspeitos de tráfico de drogas na terça-feira (21.01). Foram apreendidas porções de maconha, balança, comprimidos de LSD, uma espingarda adaptada para calibre 22, rádio comunicador e celulares.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais estavam em ronda pelo bairro Pinheiro II e estranharam quando um adolescente correu para dentro de uma casa ao perceber a aproximação da viatura. No imóvel, os militares encontraram uma motocicleta Honda Biz preta, que tinha sido roubada na sexta-feira (17.01). Na ocasião, os suspeitos renderam uma família sob ameaça de arma de fogo e levaram a moto.

O adolescente tentou fugir pulando o muro da casa, mas foi contido e abordado. Ele disse que não sabia do roubo do veículo e que estaria passando uns dias na casa, que seria de um conhecido. O adolescente levou os policiais até a casa de outro menor de idade que teria deixado a moto na residência.

Quando os policiais chegaram na casa, o segundo adolescente apontou outros envolvidos no roubo e confessou que trocariam a placa da moto.

Os militares foram até uma chácara, no bairro Santa Maria, onde estariam os demais suspeitos. No local, os policiais encontraram uma mulher e dois homens e confirmaram que o imóvel seria usado como “boca de fumo”.

Serviço

Assessoria da PM/MT