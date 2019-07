Polícia Federal realiza mais uma grande apreensão de cigarros contrabandeados

Publicado por: Rosano Almeida

A Polícia Federal apreendeu, em ações distintas, nesta segunda-feira (15/7), grande quantidade cigarros contrabandeados.

Em uma das ações, policiais federais realizavam patrulhamento de rotina quando perceberam movimentação suspeita de duas carretas na região de Umuarama/PR. Na tentativa de abordagem, os criminosos empreenderam fuga pela mata fechada, não sendo localizados. No local foram apreendidas duas carretas, com aproximadamente 2300 caixas de cigarros contrabandeados.

Em outra ação, os policiais federais, em conjunto com o COBRA/BPFRON e a Força Nacional, bem como com o apoio do Exército e da SEOPI, perceberam movimentação suspeita de caminhão na zona rural de Mercedes/PR. Na tentativa de abordagem, os criminosos empreenderam fuga em meio a plantação de milho, não sendo localizados. No local foi apreendido um caminhão carregado com aproximadamente 500 caixas de cigarros contrabandeados.

Os materiais apreendidos foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos de praxe.

Polícia Federal

