Polícia Federal prende 4 pessoas por tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal prendeu, entre os dias 3 e 4/9, duas mulheres e dois homens transportando drogas em voos internacionais.

No sábado (3/9), foram presos um colombiano, de 23 anos, após desembarcar de voo procedente de Lima, no Perú; e uma sul-africana, de 36 anos, que pretendia seguir em voo com destino a Doha, no Catar. Com o homem, a polícia encontrou quase 6 kg de cocaína escondidos dentro de 14 capas de livros. Com a mulher, dentro do fundo falso de uma mala, havia 2 volumes contendo cerca de 3 kg de cocaína.

Outras duas prisões foram realizadas no domingo (4/9). Um homem russo, de 47 anos, desembarcou de voo proveniente de Bogotá, na Colômbia, trazendo na bagagem 11 rolos de papel de parede, contendo aproximadamente 5 kg de cocaína escondidos. O homem pretendia levar a droga para Bangkok, na Tailândia. Com uma mulher venezuelana, de 50 anos, foram encontrados 20 pacotes contendo mais de 2 kg de cocaína ocultos nas estruturas da mala. A droga tinha como destino final a Índia.

Os presos foram conduzidos aos presídios estaduais, onde permanecerão à disposição da Justiça respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Polícia Federal

Twitter: @estrelaguianews