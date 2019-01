Polícia Federal lança serviço para facilitar a entrada de argentinos por Uruguaiana/RS

A Polícia Federal lançou o “Pré-Cadastro Migratório”, portal na internet que permite o registro prévio de nacionais argentinos para facilitar e dar maior celeridade ao atendimento dos turistas que cruzam a fronteira terrestre de Uruguaiana/RS.

Com o lançamento do portal, o viajante que deseje fazer turismo no Brasil acessará o site https://mobile.pf.gov.br/sti-mobile e preencherá os dados como nome, nacionalidade, número e tipo de documento, assim como a data prevista de entrada nos campos exigidos. Após consulta e análise dos dados pela Polícia Federal, será gerado um código verificador (QRCode).

Ao ingressar no território brasileiro, o nacional argentino apresentará o código verificador impresso ou no próprio celular. O QRCode será validado juntamente com o documento de viagem válido, permitindo a entrada do turista.

O Pré-Cadastro Migratório está ativo para turistas de nacionalidade argentina que venham ao Brasil pelo posto de controle na cidade de Uruguaiana/RS. Em momento oportuno, a Polícia Federal estenderá o sistema a outras nacionalidades e pontos migratórios.

Uruguaiana é o principal portal terrestre em fluxo migratório no Brasil. No ano passado, foram 925 mil registros de entrada e saída de estrangeiros do país pelo posto da Polícia Federal no município.

Polícia Federal

