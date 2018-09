Polícia Federal combate contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (5/9) a Operação Sem Filtro, visando desarticular uma quadrilha especializada no contrabando de cigarros, na prática de corrupção e na lavagem de dinheiro.

Aproximadamente 100 policiais federais estão cumprindo 34 mandados de prisões preventiva e 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Do total de mandados de prisão, 12 são em desfavor de estrangeiros que não possuem endereço no Brasil, assim foram incluídos no Sistema Nacional de Procurados e Impedidos (SINPI). Em relação aos demais, 6 foram presos no estado de São Paulo, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul e 1 na Bahia. As pessoas não encontradas podem ser presas a qualquer momento.

Os presos serão temporariamente recolhidos nas unidades da PF, até que sejam encaminhados aos devidos estabelecimentos prisionais. Todo o material coletado será analisado e posteriormente encaminhado ao Poder Judiciário.

O nome da operação – Sem Filtro – faz referência a cigarros falsificados.

Polícia Federal

