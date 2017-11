Polícia Civil prende traficante e fecha boca de fumo no bairro Santa Isabel

Um traficante acusado de manter uma boca de fumo no bairro Santa Isabel, em Cuiabá, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (07.11), em ação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A ação resultou na prisão de Marco Felipe Pires Arruda, 21, além de apreensão de porções de maconha e condução de mais dois suspeitos, um deles menor de idade.

As diligências iniciaram após a equipe da DRE receber denúncia sobre uma entrega de drogas no bairro Santa Isabel. Segundo as informações, um rapaz, moreno e de porte médio, entregaria o entorpecente em uma residência, próxima a uma vidraçaria..

Diante da denúncia, os policiais montaram vigilância no local e após algumas horas avistaram um homem com as mesmas características físicas da denúncia, em frente a sua residência, falando ao telefone e aparentando muito nervosismo.

O suspeito entrou de volta para residência e logo em seguida saiu com uma sacola nas mãos, momento em que foi abordado pela equipe de investigadores da DRE. Ele saiu correndo, na tentativa de escapar da ação policial, quando deixou cair a sacola com três tabletes de maconha.

Em buscas na casa do suspeito, foram encontrados mais três tabletes de maconha, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme, utilizado para embalar a droga. Duas pessoas que estavam na residência, entre elas um menor de idade, também tentaram fugir pulando muros, porém foram alcançados e detidos pelos policiais.

O traficante foi conduzido a DRE, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

PJC-MT

Twitter: @estrelaguianews