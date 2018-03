Polícia Civil inicia semana de prevenção às drogas para 900 alunos em Brasnorte

Com objetivo de desenvolver um trabalho social de combate às drogas, a Delegacia de Polícia da cidade de Brasnorte (579 km a Noroeste), por meio do Programa De Cara Limpa Contra as Drogas, iniciou nesta segunda-feira (05.03), a semana de prevenção ao uso entorpecente junto aos estudantes das escolas municipais.

Cerca de 900 alunos participarão das atividades e ações desenvolvidas que têm o objetivo conscientizar crianças e adolescentes sobre os riscos relacionados ao consumo de drogas lícitas e ilícitas. A abordagem visa mostrar os malefícios das principais drogas comercializadas na região, como maconha, cocaína, crack e inalantes.

Além do tema “droga”, outros assuntos como a depredação de patrimônio público, compartilhamento via internet e aplicativos de celulares contento imagens ou vídeos pornográficos de crianças ou adolescentes também serão abordados com os alunos.

Conforme o delegado de polícia de Brasnorte, Valmon Pereira da Silva, a ideia é paralelamente as ações diárias contra o tráfico de drogas, é atuar também no âmbito preventivo.

“O trabalho desse programa é levar aos jovens uma abordagem dinâmica a respeito dos riscos relacionados ao uso das drogas. Além do propósito de prevenir e conscientizar nossa juventude em relação ao uso de entorpecentes, contribuindo assim para uma boa convivência na sociedade”, disse o delegado.

